El lapsus del PSOE con su 109 aniversario en Ontinyent acaba en refriega política

El aniversario del PSOE de Ontinyent ha acabado convirtiéndose este miércoles en motivo de un nuevo rifirrafe político con Ens Uneix en las redes sociales. El concejal de Territorio de Ontinyeny y dirigente de esta formación, Óscar Borrell, ha ironizado sobre una publicación de la secretaria de organización del PSOE, la ontinyentina Rebeca Torró, en la que celebra los 108 años de socialismo en Ontinyent acompañándola de un cartel fechado entre 1917 y 2025.

El problema está en el calendario. La publicación se ha realizado este 12 de agosto de 2026 y, si se toma como referencia la fecha que aparece en la propia imagen —el 12 de agosto de 1917—, la agrupación socialista ontinyentina alcanza este año los 109 años, y no los 108 que recoge el mensaje y el cartel difundidos.

Borrell no ha dejado pasar el detalle y ha respondido públicamente con dureza. «Una muestra más de la ineptitud de los Socialistas de Ontinyent! No saben ni en qué año están, dicen que estamos en 2025 y celebran los 108 años de socialismo», ha escrito el edil de Ens Uneix.

El concejal ha llevado además la ironía hasta Diana Morant, a quien ha etiquetado en la publicación: «Como ministra de Universidades explícales que estamos en 2026 y hacen 109 años», añade antes de cerrar el mensaje con un «Seguim!».

Un cartel que todavía pone «1917-2025»

El origen de la polémica está en la felicitación publicada por Torró. «108 anys de socialisme a Ontinyent, al costat de cada veí i veïna. La meua casa, la meua terra, la meua agrupació», señala la dirigente socialista en el mensaje compartido por Borrell.

La publicación está acompañada por una composición gráfica en la que puede leerse en grandes letras «108 anys fent socialisme a Ontinyent» y, justo debajo, las fechas «1917-2025». El propio cartel explica que fue el 12 de agosto de 1917 cuando se aprobó el reglamento de la Agrupación Socialista Obrera Española de Ontinyent, por lo que aquella imagen encajaba con la conmemoración celebrada en 2025.

Sin embargo, su difusión de nuevo en agosto de 2026 ha servido a Borrell para atacar políticamente a los socialistas y convertir el desfase de un año en motivo de crítica.

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La publicación se suma así al clima de enfrentamiento político entre Ens Uneix y el PSPV-PSOE de Ontinyent, esta vez con una efeméride histórica y un cartel aparentemente correspondiente al año anterior como protagonistas.