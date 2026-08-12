Moixent corona a Hugo Muñoz como campeón de la Copa de España Júnior 2026

Moixent se ha convertido este miércoles en el epicentro del ciclismo júnior nacional con la celebración del V Trofeo Junior Moixent, novena y última prueba de la Copa de España Júnior de carretera 2026. La cita, organizada por el Equip Ciclista Moixent, ha coronado a Hugo Muñoz, del Picusa Academy, después de una auténtica exhibición sobre los 126,8 kilómetros del exigente recorrido, según ha informado la Real Federación Española de Ciclismo.

El ciclista ha logrado una victoria de enorme prestigio en Moixent y, además, ha aprovechado el triunfo para certificar matemáticamente su condición de ganador de la Copa de España Júnior 2026, poniendo así el broche a una temporada marcada por su regularidad.

La localidad de Moixent ha sido el escenario elegido para resolver el principal certamen nacional de carretera de categoría júnior. El recorrido preparado por el Equip Ciclista Moixent incluía dos de los puntos más exigentes de la prueba, los altos del Portixol y Cumbres de Valencia, ambos de segunda categoría.

El ganador de la prueba. / REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

La Copa llegaba a tierras valencianas apenas tres días después de la carrera disputada en Peñafiel, donde Muñoz ya había dado un paso importante hacia la clasificación general gracias a su segunda posición.

Sin embargo, la última prueba no ha resultado sencilla para el líder. Uno de los momentos decisivos se ha producido alrededor del kilómetro 45, cuando un corte ha dividido el pelotón en dos y Hugo Muñoz ha quedado atrapado en el segundo grupo.

El corredor del Picusa Academy ha reaccionado inmediatamente. Lejos de esperar a que otros equipos asumieran la persecución, ha lanzado un esfuerzo en solitario para recuperar terreno y ha conseguido enlazar nuevamente con la primera parte del pelotón.

Una remontada que ha acabado siendo el preludio de su posterior exhibición.

Cumbres de Valencia selecciona la carrera

La dureza del recorrido de Moixent ha ido haciendo la selección conforme avanzaban los kilómetros.

El paso por Cumbres de Valencia, situado en el kilómetro 78,3, ha terminado de marcar las diferencias entre los principales candidatos. Sergio Martín ha sido el primero en coronar el puerto, seguido por Hugo Muñoz.

Ambos corredores han conseguido posteriormente situarse por delante, neutralizando a los ciclistas que todavía permanecían escapados y convirtiéndose en los grandes protagonistas del tramo final.

Muñoz y Martín han afrontado juntos los últimos kilómetros con una ventaja suficiente para saber que la victoria iba a quedar entre ambos.

Pero el líder de la Copa de España todavía tenía fuerzas.

En el tramo definitivo, Hugo Muñoz ha conseguido dejar atrás a Sergio Martín y ha abierto rápidamente una diferencia que le ha permitido afrontar en solitario los últimos kilómetros y disfrutar de su entrada en la línea de meta de Moixent.

Hugo Muñoz gana en Moixent con 36 segundos de ventaja

Muñoz ha cruzado la meta como vencedor del V Trofeo Junior Moixent, con 36 segundos de ventaja sobre Sergio Martín, que ha concluido segundo.

El podio lo ha completado Toni Bordoy, del KH7 Cycling Team, a 1:57 del ganador.

Por detrás, Lucas Blanco ha finalizado en cuarta posición a 2:21, mientras que Jaume Ruiz ha cerrado el Top-5 a 2:37.

Sergio Martín también ha firmado una destacada actuación al adjudicarse la clasificación de la montaña, después de coronar en primera posición Cumbres de Valencia y sumar seis puntos. Hugo Muñoz ha sido segundo en este apartado.

El ganador de la carrera también ha terminado como mejor corredor en las metas volantes, tras imponerse en el paso por La Font de la Figuera.

El Picusa Academy ha completado además una jornada redonda al adjudicarse la clasificación por equipos, por delante del KH7 Cycling Team y del Sanse-Elecox.

Moixent corona al ganador de la Copa de España Júnior 2026

La victoria en Moixent ha servido a Hugo Muñoz para cerrar definitivamente la clasificación general de la Copa de España Júnior 2026.

El corredor del Picusa Academy culmina así una campaña marcada por su regularidad a lo largo de las nueve pruebas que han compuesto el calendario nacional y se proclama vencedor del principal certamen estatal de carretera de la categoría.

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La quinta edición del Trofeo Junior Moixent ha servido, de este modo, como escenario para el desenlace de la competición y ha situado nuevamente a Moixent en el mapa del ciclismo nacional, acogiendo la jornada que ha decidido al nuevo campeón de la Copa de España Júnior.