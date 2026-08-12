Las nubes empañan el eclipse desde el Bellveret de Xàtiva: "Llevamos aquí desde las seis y media y no vemos nada"

La expectación ha comenzado a dejar paso a la decepción entre muchos de los curiosos que se han acercado a algunos de los puntos de observación más populares de la Costera, la Canal de Navarrés o la Vall d'Albaida para contemplar el eclipse solar de este miércoles. En numerosos municipios ha resultado prácticamente imposible ver el sol, oculto tras una espesa capa de nubes que ha frustrado uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años.

Joan, Patricia y Noe forman parte de una familia que ha elegido el mirador del Bellveret de Xàtiva, en la subida al castillo, para seguir el fenómeno. Se trata de uno de los puntos privilegiados de la capital de la Costera, con unas vistas panorámicas de la ciudad y de buena parte de la comarca. En la zona se han concentrado decenas de personas.

Curiosos en el mirador del Bellveret. / José Luis G. Llagües

«Llevamos aquí desde las seis y media de la tarde y a lo mejor no vemos el eclipse», explican a Levante-EMV mientras esperan sentados en las sillas que han colocado en el mirador. Habían acudido con suficiente antelación para asegurarse un buen sitio ante la previsible llegada de más espectadores, pero el principal obstáculo no está siendo finalmente la afluencia de público, sino el tiempo. El vaticinio se ha cumplido y el ocultamiento del sol no ha podido visualizarse desde el enclave.

«Hemos venido pronto y nos tememos que no vamos a ver nada. La verdad es que es un poco un chasco, pero ya estamos aquí», señalan resignados mientras continuaban pendientes de cualquier claro entre las nubes que pudiera permitirles contemplar el eclipse en el momento decisivo. No ha sido así.

Como un día normal

La escena se ha repetido en distintos puntos elevados del interior valenciano. Familias, grupos de amigos y aficionados a la astronomía han permanecido atentos a la evolución del cielo con la esperanza de que las nubes concedan una tregua de última hora, sin éxito.

Mientras tanto, en las calles de Xàtiva se respira una normalidad prácticamente absoluta. Pese a la enorme expectación generada por el eclipse y a los desplazamientos hacia determinados miradores y enclaves con buena visibilidad, no se han registrado grandes aglomeraciones.

La circulación en las carreteras que rodean la capital de la Costera tampoco ha revestido una especial complejidad durante las horas previas al fenómeno.

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En algunos municipios de la zona sí ha podido contemplarse el eclipse desde puntos elevados, como es el caso de la ermita del Santísimo Cristo de la Salud de Navarrés.