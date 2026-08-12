Ontinyent celebra el Día de la Juventud mirando al cielo con una observación del eclipse

Ontinyent celebra este miércoles, 12 de agosto, el Día Mundial de la Juventud con una cita que promete convertirse en una de las actividades más llamativas del verano: la observación del eclipse de Sol desde el Parque de Benarrai.

La actividad comenzará a partir de las 19:30 horas y reunirá a jóvenes y vecinos en uno de los espacios verdes de la ciudad para disfrutar de un fenómeno astronómico que será el gran protagonista de la jornada.

La iniciativa se enmarca en la programación de Estiu Jove, impulsada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ontinyent, que este verano está registrando una elevada participación en buena parte de sus propuestas.

La cita de este miércoles contará además con la presencia de la profesora y doctora en Ingeniería de Materiales de la Universitat Politècnica de València (UPV), Rosana Moriana, y de Raquel Vela, gerente de la óptica Óptima Salud Visual y Auditiva.

La actividad permitirá así combinar ocio, divulgación científica y concienciación sobre la importancia de realizar una observación segura del fenómeno.

El concejal de Juventud, Àlex Borrell, ha destacado que la programación municipal persigue ofrecer a los jóvenes de Ontinyent «alternativas de ocio, diversión y participación durante el verano», adaptadas a sus propias demandas e intereses.

De hecho, buena parte de las actividades de Estiu Jove fueron diseñadas teniendo en cuenta las preferencias expresadas por más de 450 jóvenes en una encuesta realizada a través de Ontinyent Participa.

Éxito de las noches de piscina, Holi Party y Fiesta de la Espuma

La programación juvenil está dejando este verano imágenes de gran participación en Ontinyent. Entre las propuestas con mejor acogida se encuentran las tardes y noches en la piscina del Polideportivo Municipal, así como la Holi Party y la Fiesta de la Espuma.

También ha destacado el concierto protagonizado por grupos jóvenes, una iniciativa que, según explica Borrell, los propios participantes han pedido que tenga continuidad en futuras programaciones.

Otra de las actividades que podría repetirse es el Laser Tag, después de la buena acogida conseguida en su primera celebración.

«Cuando escuchamos a la juventud y programamos actividades pensadas con y para ella, la respuesta es muy positiva», ha señalado el concejal.

Aqualandia y la noche de San Juan llenaron los autobuses

El éxito de Estiu Jove también se ha trasladado fuera de Ontinyent.

La excursión en autobús a Gandia para celebrar la noche de San Juan completó todas las plazas disponibles, al igual que la salida organizada a Aqualandia, que volvió a llenar los autobuses puestos a disposición de los jóvenes.

A estas actividades se suma la discomóvil celebrada en la Glorieta durante el día de la Publicació, que congregó a numerosos jóvenes y consolidó este espacio como uno de los principales puntos de encuentro del programa de verano.

Dos grandes espectáculos durante la Semana Grande de Ontinyent

La programación de Juventud no terminará con Estiu Jove. La Semana Grande de las Fiestas de Ontinyent contará todavía con dos citas especialmente dirigidas al público joven.

Durante la noche de los Alardos, la Glorieta será escenario del espectáculo “S.O.S.”, una propuesta que aspira a convertirse en uno de los platos fuertes de la programación festiva.

Además, el sábado 22 de agosto, el mismo espacio acogerá Fercho Energy – The Full Show, con música y animación para cerrar una programación estival marcada por el ocio, el deporte, la música y la participación juvenil.

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Antes, todas las miradas estarán puestas este miércoles en el Parque de Benarrai, donde Ontinyent celebrará el Día Mundial de la Juventud con una de las citas más singulares de este verano: mirar al cielo para disfrutar del eclipse.