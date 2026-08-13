Animalistas solicitan al Ayuntamiento de Xàtiva suspender los concursos de «Tiro y arrastre» de la Fira

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) ha presentado en el Registro electrónico del Ayuntamiento de Xàtiva un escrito formal dirigido al alcalde, Roger Cerdà, solicitando formalmente que, a fin de "garantizar el bienestar de yeguas y caballos se suspendan las cinco sesiones del concurso de tiro y arrastre", programadas para los días 15, 16 y 17 de agosto en Xátiva.

En su misiva, desde la entidad animalista se muestran "seriamente preocupados por el bienestar de los equinos utilizados en estos concursos, que exigen a los animales un descomunal esfuerzo, ya que se ven obligados a arrastrar cargas enormes y muy pesadas, incluso en horarios vespertinos (de 17 a 20 h) en los que se alcanzan las máximas temperaturas del día, lo que supondría para los animales someterlos a estrados de sufrimiento físico y estrés emocional intolerables, lo que podría comprometer seriamente su bienestar". A su vez, exponen que "el principio rector que ha de presidir todo el ordenamiento jurídico se basa en que los derechos sobre los animales han de ser ejercitados atendiendo al bienestar y la protección del animal".

En su escrito, desde Anpba también recuerdan que "ha quedado excluida de nuestro ordenamiento jurídico la 'cosificación' de los animales, pues son seres vivos dotados de sensibilidad, según dispone el art. 333 bis del Código Civil (CC) en modificación dada mediante LEY 17/2021, 15 de diciembre, según la cual se produce esta reforma del Código Civil con vistas a sentar el importante principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes, principio que ha de presidir la interpretación de todo el ordenamiento... La relación de la persona y el animal (sea éste de compañía, doméstico, silvestre o salvaje) ha de ser modulada por la cualidad de ser dotado de sensibilidad, de modo que los derechos y facultades sobre los animales han de ser ejercitados atendiendo al bienestar y la protección del animal...»

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"Por ello, y a fin de proteger a los équidos utilizados en los concursos de Tiro y Arrastre de estados de sufrimiento físico, estrés térmico y, consecuentemente, de estrés emocional imponderables, Anpba ha solicitado al alcalde de Xátiva, que tenga a bien ordenar lo conducente a la suspensión del XLIX concurso de Tiro y arrastre a celebrarse los días 15, 16 y 17 de agosto 2026", apostillan.