Bocairent ultima el dispositivo especial con motivo de las fiestas de verano a San Agustín

El pasado martes, 11 de agosto, tuvo lugar la reunión sobre el dispositivo de seguridad de las próximas fiestas de verano a San Agustín de Bocairent. Estas intensificarán los actos a partir del 15 de agosto y sobre todo marcarán la agenda local del 22 al 28 de agosto, cuando tendrán lugar los días centrales de la celebración.

La sesión, convocada en el salón de plenos del Ayuntamiento, contó con representantes de la Junta de Majorals de Sant Agustí, entidad organizadora; de Policía Local, y del Ayuntamiento. En el primer caso, la asistencia estuvo encabezada por el presidente, Toni Belda; en el segundo, por el jefe del cuerpo, Javier Cháfer, y en la parte municipal, por los concejales Ximo Carbonell y Mar Sanchis y el alcalde, Xavi Molina.

Durante la reunión se analizó toda la programación de actos, con especial énfasis en aquellos más multitudinarios o que tienen condicionantes especiales, como por ejemplo los que suponen más afección al casco urbano o los que requieren la presencia de servicios sanitarios. En este sentido, el dispositivo prevé contar con efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y seguridad privada.

Para el concejal de Convivencia, Seguridad y Tráfico, “la fiesta siempre es un reto que, desde la profesionalidad de quienes trabajan en seguridad y emergencias y la colaboración del vecindario, podemos superar con éxito”. Así, Ximo Carbonell confía “en poder disfrutar de San Agustín des de la hermandad y el respeto entre todas y todos”.

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A su vez, Mar Sanchis destaca: “El esfuerzo organizativo de la Junta de Majorals merece unas fiestas intensas pero tranquilas, y esto es responsabilidad de todas y de todos”. Igualmente, la concejal de Fiestas y Tradiciones indica que “el Ayuntamiento, además del dispositivo de seguridad, también tiene a punto el de limpieza, que es otro de las vertientes importantes de la celebración, y es que, a pesar de no ser siempre visible, es absolutamente imprescindible”.