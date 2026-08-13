El Consell tumba el nuevo camping para 192 turistas de Terrateig por la falta de accesos seguros

El proyecto para construir un nuevo camping ecológico en Terrateig, una de las iniciativas llamadas a ampliar la oferta turística de interior de la Vall d’Albaida, se ha topado con un importante obstáculo administrativo.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia ha denegado por unanimidad la Declaración de Interés Comunitario (DIC) solicitada por un inversor de origen extranjero para implantar el complejo turístico en la partida de Olivella, presupuestado en 300.000 euros. Y el motivo que finalmente ha hecho descarrilar la propuesta no está en el camping propiamente dicho, sino en cómo llegar hasta él.

El órgano colegiado de la Generalitat concluye que los actuales caminos rurales de Terrateig y Montitxelvo no garantizan un acceso rodado en condiciones de seguridad para el volumen y tipo de vehículos que generaría el establecimiento, especialmente autocaravanas, caravanas y furgonetas camperizadas. A ello se añade que ni el promotor ni los dos ayuntamientos han asumido el coste de una eventual adecuación y posterior mantenimiento de esos accesos.

La resolución, adoptada el 15 de julio de 2026, supone un importante frenazo para uno de los proyectos enmarcados dentro del auge de nuevos campings que están experimentando en los últimos meses las comarca de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, tal como ha venido informando Levante-EMV.

Los caminos por los que se accedería a la instalación turística. / Comisión Territorial de Urbanismo

Un camping ecológico con piscina, restaurante y cabañas

La dimensión del proyecto ayuda a entender su impacto potencial en un municipio pequeño como Terrateig, con menos de 300 habitantes empadronados. La propuesta, denominada camping “La Solana”, pretendía crear un establecimiento de tres estrellas y especialidad de camping ecológico sobre una parcela de aproximadamente 9.467 metros cuadrados.

El complejo tendría una zona pública con piscina, bar-restaurante, barra junto a la piscina, aseos, recepción, tienda de víveres, parque infantil e instalaciones de mantenimiento.

A ello se sumaría la zona de alojamiento, preparada para tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas y furgonetas camperizadas, además de cinco parcelas para cabañas, bungalós o ‘mobile homes’. El proyecto contemplaba también 64 plazas de aparcamiento entre las distintas áreas.

Los documentos incorporados al expediente establecen una capacidad máxima prevista de 192 personas.

Turismo llegó a emitir un informe favorable en el que destacaba precisamente que Terrateig no dispone actualmente de un alojamiento turístico de estas características y valoraba su potencial como nuevo foco de atracción turística y económica y para la creación de empleo. La tramitación, sin embargo, se complicó por una cuestión que terminó resultando decisiva: los caminos rurales de acceso.

El Ayuntamiento de Terrateig fue reiterando durante el procedimiento su oposición a la solución planteada. Sus técnicos advertían de que se trata de caminos agrícolas de poca anchura donde resulta prácticamente imposible que dos vehículos circulen simultáneamente en sentidos contrarios.

El pleno municipal rechazó incluso una de las alternativas planteadas por el promotor: convertir los accesos en una especie de circuito de sentido único mediante señalización y movimientos obligatorios.

Terrateig decidió mantener el doble sentido actual porque consideró que modificarlo no era compatible con la utilización agrícola de los caminos. Y Montitxelvo, cuyo término municipal también se vería afectado por los itinerarios de acceso, mantuvo una posición similar.

Los informes de este ayuntamiento llegan a poner cifras al problema. Algunos de los caminos tienen alrededor de 3,5 metros de anchura, mientras que los técnicos municipales calculan que para permitir el cruce seguro de dos vehículos de las características de una autocaravana serían necesarios aproximadamente 5,55 metros.

168 vehículos diarios más por caminos agrícolas

Otro dato especialmente relevante incluido en la resolución es la estimación de tráfico. La documentación aportada por el interesado calcula que el camping podría generar una intensidad media de 168 vehículos al día, a la que habría que sumar la circulación agrícola que ya soportan esos caminos.

El Ayuntamiento de Montitxelvo consideró que esa carga aumentaría considerablemente las probabilidades de que dos vehículos se encontraran de frente.

Además del ancho, sus técnicos señalaron otros problemas: ausencia de arcenes en determinados puntos, drenaje insuficiente, estado del pavimento y señalización. La Comisión Territorial hace suya finalmente la conclusión de que el acceso rodado no está resuelto.

Terrateig alertó de que no podía pagar el mantenimiento

La polémica no ha sido únicamente técnica. El Ayuntamiento de Terrateig puso sobre la mesa durante la tramitación su limitada capacidad económica. El consistorio, cuyo presupuesto inicial para 2025 ascendía a unos 200.000 euros, realizó una estimación según la cual la implantación del camping podría generar alrededor de 32.000 euros anuales adicionales entre mantenimiento de caminos, residuos, señalización y determinadas necesidades de vigilancia y emergencias.

Solo el refuerzo y mantenimiento de aproximadamente 2,8 kilómetros de caminos rurales se calculaba, a efectos de aquella estimación municipal, en unos 21.000 euros anuales. El ayuntamiento sostuvo que no tenía capacidad para asumir estructuralmente esos gastos sin financiación externa garantizada. Y este punto termina siendo clave en la resolución autonómica.

La Comisión de Urbanismo concluye que el promotor no ha asumido económicamente la ejecución de un acceso adecuado, mientras que Terrateig y Montitxelvo tampoco pueden hacerse cargo de las inversiones y del mantenimiento posterior. En consecuencia, entiende que adecuar los caminos “no resulta viable” en las condiciones planteadas y que esa circunstancia imposibilita el propio funcionamiento del camping.

El agua sí logró superar el trámite

El desenlace resulta especialmente significativo porque el proyecto había ido superando otros obstáculos durante una tramitación que se ha prolongado durante casi dos años. Uno de ellos fue el abastecimiento de agua. La Confederación Hidrográfica del Júcar informó inicialmente de forma desfavorable porque la concesión existente estaba destinada al riego y no podía utilizarse para abastecer el camping.

El promotor inició entonces la tramitación de una nueva concesión de aguas subterráneas por un máximo de 6.000 metros cúbicos anuales. Finalmente, la Confederación emitió en junio de 2026 informe favorable al considerar acreditada la suficiencia de recursos hídricos.

También constaban informes favorables o favorables condicionados en materias como turismo, movilidad, inundabilidad, agricultura, paisaje, carreteras y ámbito forestal. De hecho, la parcela no aparece afectada por peligrosidad de inundación según los informes incorporados al expediente y tampoco se encuentra dentro de un espacio natural protegido o de la Red Natura 2000.

Los accesos acaban pesando más que los informes favorables

Pese a todo ello, la Comisión Territorial concluye que la idoneidad urbanística no depende únicamente de que el uso de camping esté permitido en ese suelo o de disponer de informes sectoriales favorables. El complejo debía emplazarse en suelo no urbanizable, por lo que necesitaba una Declaración de Interés Comunitario, una autorización excepcional en la que Urbanismo debe valorar también la oportunidad de la ubicación elegida y su impacto sobre las infraestructuras existentes.

Y en este caso considera determinante la posición de Terrateig y Montitxelvo. La resolución concluye que no se ha demostrado que esta localización resulte más conveniente que otras posibles zonas rurales con mejores condiciones de acceso y que el tráfico generado por el camping resulta incompatible, en las condiciones actuales, con el uso agrícola de estos caminos.

Por todo ello, la Comisión Territorial acuerda denegar la DIC. La resolución puede ser recurrida mediante recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio en el plazo de un mes desde su notificación, por lo que la negativa de Urbanismo supone un serio revés para el proyecto, pero no necesariamente su último capítulo.