El concierto de bandas abre los días grandes de las fiestas de Alfarrasí

Las fiestas patronales de Alfarrasí alcanzan esta semana su momento culminante. Después de varios días de actividades que han reunido a vecinos y visitantes en torno a la música, el deporte, la cultura y las propuestas familiares, el municipio se prepara para vivir las jornadas de mayor intensidad con la celebración de los actos en honor al Santíssim Crist de l’Agonia y a Sant Roc, patrón de la localidad, además de una de las citas más esperadas del calendario festivo: la Entrada de Moros y Cristianos.

El programa festivo, iniciado el pasado 7 de agosto, ha dejado ya un ambiente de celebración con la Carrera Popular Infantil, la cabalgata humorística, la fiesta de la espuma, el homenaje al fester, el tradicional Encuentro de Farolillos, el Bingo Musical o la carrera ciclista El Mundialito. También han tenido protagonismo las actividades de carácter divulgativo con la conferencia sobre astronomía, la II Star Party y la observación del eclipse solar desde la ermita, iniciativas que han ampliado la oferta festiva más allá de los actos tradicionales.

Sin embargo, es ahora cuando Alfarrasí entra de lleno en sus jornadas grandes. El primer gran punto de encuentro llegará este jueves con el concierto de bandas de música en la Plaza Mayor, donde compartirán escenario la Banda Instructiva Musical d’Alfarrasí y la Agrupació Musical La Banda d’Alfarrasí. De este modo, la música volverá a convertirse en uno de los pilares de unas fiestas en las que las formaciones locales tienen un papel destacado.

La tradición y la devoción tomarán el relevo el viernes con uno de los actos más emotivos del programa: la bajada del Santíssim Crist de l’Agonia desde la ermita hasta la iglesia parroquial. Antes, la banda recorrerá las calles para recoger a las comparsas y acompañarlas hasta la ermita, mientras que, tras el descenso de la imagen, las comparsas desfilarán por el municipio antes de participar en la ofrenda floral a la Mare de Déu dels Desemparats en la Plaza Mayor.

La bajada del Santíssim Crist de l’Agonia desde la ermita hasta la iglesia parroquial. / ED

La jornada continuará por la noche con la cena de hermandad de las comparsas, la actuación del grupo German’s Brother, una multitudinaria cena de paellas, la actuación de la orquesta La Máxima y las tradicionales entradetes, que prolongarán el ambiente festivo hasta la madrugada junto a una charanga.

El fin de semana mantendrá el protagonismo de las comparsas de Moros y Cristianos y de los actos de carácter religioso. La tradicional diana abrirá la jornada del sábado y volverá a sonar el domingo, día dedicado al Santíssim Crist de l’Agonia, cuando las comparsas acudirán en desfile a la misa solemne en honor al titular de la fiesta.

Tradicional «Embaixada» de los Moros y Cristianos de Alfarrasí. / ED

El lunes 17 de agosto llegará uno de los días grandes de las fiestas patronales. La jornada comenzará con la misa solemne dedicada a la Santa Creu y continuará por la tarde con la tradicional Ambaixada de Moros i Cristians, que se celebrará en el ayuntamiento. A continuación, la fiesta tomará las calles con una cercavila por el municipio y la procesión en honor a la Santa Creu. La programación nocturna incluirá el espectáculo Únics, con Carlos Barfi, en el recinto de las orquestas, antes de poner el broche a la jornada con la tradicional Cordà en la avenida Crist de l’Agonia, uno de los actos más esperados por los aficionados a la pólvora.

El martes 18 de agosto se pondrá fin a la programación festiva con un parque acuático en la piscina municipal durante la mañana. A partir del día 19, el municipio iniciará las novenas al Santíssim Crist de l’Agonia, que se prolongarán hasta el 27 de agosto recorriendo distintos barrios y calles de Alfarrasí, manteniendo vivo el ambiente religioso tras la conclusión de las fiestas patronales.