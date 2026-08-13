L’esmorzar de la Llàgrima, la presentación de cargos y el pregón de Ramón Esteve inaugurarán la “Setmana Gran” de las fiestas de Ontinyent

L’esmorzar de la Llàgrima, la presentación de cargos y el pregón abrirán este domingo la “Setmana Gran” de las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent 2026. Las actividades, sin embargo, empiezan ya este viernes con el “Ball dels Llauradors”, que recorrerá desde las 22:30 horas las plazas de Baix, Sant Roc, Major y Latonda, con siete piezas interpretadas por los festeros en movimiento. Así mismo, el sábado a las 9:00 los cargos festeros visitarán las residencias de mayores de Ontinyent.

El inicio “oficial” de la Setmana Gran tendrá lugar en la jornada de domingo, jornada a la que la Sociedad de Festeros dará inicio a las 9:00h con una misa en recuerdo de los festeros y festeras difuntos en la ermita de Santa Anna, desplazándose los presentes posteriormente para asistir en el salón de actos de la Sociedad de Festeros, donde tendrá lugar el emotivo acto del L'esmorzar de la Llàgrima. En este acto se rinde homenaje a los festeros y festaras difuntos durante el último año, y donde el alcalde Jorge Rodríguez y el Presidente de Festers Ricardo Calabuig impondrán medallas a los primeros Truenos de las fiestas de este año, así como las insignias a los capitanes, abanderados y embajadores. Además, se repartirán también distinciones a los festeros que se han hecho merecedoras de un reconocimiento público como el de Primer Trueno de Honor o insignias de plata de la Sociedad de Festeros.

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En la noche de domingo, a partir de las 22:30 horas, tendrá lugar a los pies del Castell de Fiestas de la Plaza Mayor el acto de Presentación de Cargos 2025, después del cual tendrá lugar el Pregón de Fiestas, que este año estará a cargo del reconocido arquitecto y diseñador ontinyentí Ramón Esteve, autor de los proyectos de varios espacios de gran importancia en la ciudad como el nuevo Hospital, el IES Jaime I o el Centro Cultural Caixa Ontinyent, además de ganador de uno de los premios 9 de octubre del Ayuntamiento en el año 2018. Tanto desde el Ayuntamiento de Ontinyent como desde la Sociedad de Festeros se ha destacado de Ramón Esteve "se trata de una figura capaz de conectar la identidad local con una sensibilidad y una calidad en su ámbito reconocidas internacionalmente”