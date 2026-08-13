Ontinyent afronta el gran reto del nuevo sistema puerta a puerta en los Moros i Cristians: recogida diaria y aviso a bares y comercios

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent pondrán a prueba el nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta en uno de los momentos más exigentes del año para la limpieza de la ciudad. Miles de personas en las calles, comparsas a pleno rendimiento, hostelería con una intensa actividad y numerosos actos obligarán a adaptar las rutas para evitar acumulaciones de basura.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Ontinyent ha coordinado con la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia y la empresa concesionaria un dispositivo especial para garantizar la recogida durante unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional.

La principal medida afectará a las comparsas, donde se recogerán todos los días las cinco fracciones de residuos: resto, orgánica, envases, cartón y vidrio. El objetivo es responder al importante aumento en la generación de basura y, al mismo tiempo, mantener la separación de los diferentes tipos de residuos.

El presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, ha pedido la máxima colaboración de las comparsas para retirar correctamente los residuos que generen durante las fiestas.

Cambios en algunas calles

Para los domicilios, el servicio de recogida se mantendrá con normalidad en el conjunto de Ontinyent. Sin embargo, habrá una excepción importante en aquellas calles ocupadas por desfiles, actos o actividades festeras. En estos puntos, los camiones accederán una vez haya terminado la actividad prevista para esa jornada, con el objetivo de no interferir en los actos y garantizar la seguridad.

La coincidencia de las rutas de recogida con una programación festera que durante varios días ocupará buena parte de las calles supone así uno de los principales retos organizativos del sistema durante estas fechas.

Aviso a bares, restaurantes y comercios: la basura, antes de las 6

El Ayuntamiento ha lanzado además un mensaje especialmente dirigido a los grandes productores de residuos, entre ellos establecimientos comerciales, bares y restaurantes.

La concejala de Fiestas, Feria y Tradiciones, Àngels Muñoz, ha insistido en que deberán respetar estrictamente los horarios y sacar los residuos antes de las 6:00 horas de la mañana. El motivo es que la actividad festera modificará las rutas habituales y puede impedir que los camiones entren en determinadas calles a partir de ciertas horas.

“Puede haber días en los que los camiones no podrán acceder a las calles a partir de ciertas horas y, si no se ha sacado la basura cuando corresponde, los residuos se quedan sin recoger”, ha advertido la concejala.

Coordinación especial para evitar acumulaciones de residuos

En la reunión de coordinación han participado la alcaldesa en funciones, Natàlia Enguix; la concejala de Fiestas, Feria y Tradiciones, Àngels Muñoz; el presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig; técnicos del Departamento municipal de Medio Ambiente y responsables de la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida.

El dispositivo pretende que el incremento de visitantes y actividad asociado a los Moros y Cristianos no se traduzca en contenedores desbordados, bolsas acumuladas o problemas de limpieza en las zonas de mayor concentración de público.

El Ayuntamiento pide por ello la colaboración de comparsas, establecimientos y vecinos para que el puerta a puerta y las medidas extraordinarias de recogida puedan funcionar también durante los días más intensos de las fiestas y mantener Ontinyent en las mejores condiciones posibles.