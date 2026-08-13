El precio de vivir en un edificio con estilo modernista y larga historia en Xàtiva: 365.000 euros

Que el mercado inmobiliario está registrando una dinámica de precios exorbitantes ya no sorprende a nadie. El alza en el coste para las familias a la hora de adquirir -o alquilar- una vivienda ha causado una escalada a la que, de momento, no se ve fin. Y en este tipo de contexto, tampoco sorprende que salgan a la venta propiedades con características "diferentes" y precios acordes. Tal es el caso de un reciente piso emplazado en una propiedad con larga historia -la Casa Botella- en Xàtiva. En algunos de los portales de referencia para la compra de inmuebles, se puede consultar su anuncio, publicado de forma reciente. Piden por un primer piso de 150 metros cuadrados de superficie una suma de 365.000 euros y lo venden como "una vivienda situada en la primera planta de un emblemático edificio de estilo modernista, ubicado en una privilegiada esquina entre dos calles en pleno centro de Xàtiva".

"En su interior se conservan numerosos elementos originales que aportan personalidad y carácter, como los suelos hidráulicos, la carpintería de madera maciza, los techos altos y los amplios ventanales", prosiguen en el anuncio, confirmando además "de una plaza de aparcamiento cerrada de uso comunitario, situada en un edificio cercano, un valor añadido muy importante en una zona céntrica". Y añaden que "como complemento, el propietario disfruta del uso de 50 m² de la buhardilla comunitaria, situada en la tercera planta del edificio, ideal como espacio de almacenamiento o apoyo".

Varias personas pasan por delante de la histórica "Casa Botella", a la que pertenece el piso que se vende en Xàtiva. / José Luis G. Llagües

Un inmueble con muchos usos

Ubicada frente al Ayuntamiento, la histórica Casa Botella ha tenido muchos usos a lo largo de los siglos. Su planta ha acogido un teatro (el principal), un cine (del Fuster y León), un banco (Hispano-Americano) y durante el siglo XX acogió la actividad del restaurante Canela y Clavo. A lo largo de su historia, la planta baja de la Casa Botella fue: teatro, el Principal; cine, del Fuster y León; banco, el Hispano-Americano, y en pleno siglo XX, restaurante.

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En mayo del año pasado se conoció que la planta baja iba a acoger la actividad del local de restauración "Tipics", pero la operación se truncó después. Casi un año después, se confirmó que el local -uno de los más cotizados de toda la capital de la Costera- tendrá nuevo inquilino. Y será un banco, convirtiendo a la zona en el epicentro de las divisas del municipio, dada la gran cantidad de oficinas de este tipo que pululan en la principal arteria de la ciudad.