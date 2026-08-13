Xàtiva desafía a la Generalitat con una lona gigante por el Palacio de Justicia en el epicentro de la Fira

A pocas horas para la inauguración oficial de la Fira d’Agost, el Ayuntamiento de Xàtiva ha redoblado el pulso que mantiene con la Generalitat Valenciana por el futuro Palacio de Justicia.

El consistorio ha instalado este jueves una lona de grandes dimensiones en el conjunto arquitectónico del antiguo monasterio de Santa Clara, concretamente en la fachada de un local anexo recayente a la avenida de Selgas, para reivindicar el proyecto judicial que la conselleria decidió descartar a principios de este año después de más de ocho años de gestiones.

La iniciativa difícilmente pasará desapercibida durante los días grandes de la ciudad. Sobre la pancarta, perfectamente visible desde la calle, puede leerse en grandes letras mayúsculas el mensaje: «Aquest és el Palau de Justícia que volem que ens fire la Generalitat Valenciana».La frase está acompañada de varias imágenes de las recreaciones arquitectónicas en 3D del edificio judicial proyectado en Santa Clara por los despachos de los arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos.

La lona tiene unas dimensiones de seis metros de ancho por tres de alto y se ha colocado en la fachada de uno de los locales anexos al antiguo monasterio de Santa Clara que el Ayuntamiento expropió en su día para facilitar la construcción de la nueva sede judicial.

No es la primera vez que este punto se utiliza para visualizar el proyecto. En ese mismo emplazamiento ya se instaló años atrás un cartel anunciando las obras del complejo, cuando la futura sede judicial todavía formaba parte de la planificación compartida entre el Ayuntamiento y la administración autonómica.

Ahora, sin embargo, el mensaje es muy diferente. La imagen del futuro Palacio de Justicia sirve como elemento de reivindicación municipal después de que la Generalitat haya decidido abandonar Santa Clara como ubicación de los nuevos juzgados.

Un lugar estratégico en plena Fira d’Agost

La ubicación elegida por el Ayuntamiento añade una evidente carga política a la iniciativa. La pancarta se encuentra a escasos metros del principal punto de recepción institucional de la Fira d’Agost de Xàtiva, en el entorno de la oficina de turismo de la Font del Lleó y de las grandes letras con el nombre de la ciudad.

Es precisamente en esta zona donde tradicionalmente se recibe a buena parte de las autoridades autonómicas, provinciales y estatales que visitan la feria y donde suelen realizarse las declaraciones de altos cargos ante los medios de comunicación.

Por el momento, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha confirmado su asistencia a la que sería su primera Fira d'Agost. La última visita de un jefe del Consell al evento de Interés Turístico Nacional se produjo el 15 de agosto de 2023, cuando Carlos Mazón, recién investido entonces president, anunció una oficina para el desarrollo del turismo de interior en Xàtiva que no ha visto la luz. Mazón no acudió posteriormente a las ediciones de 2024 y 2025.

La administración autonómica sí estará representada este año en el acto inaugural de la Fira por el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, natural de Xàtiva y miembro del actual Consell.

La agenda institucional prevista continuará el domingo 16 de agosto con la visita de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, mientras que el lunes 17 está prevista la presencia del presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó.

El Palacio de Justicia de Xàtiva, un conflicto que sigue abierto

La instalación de la pancarta supone un nuevo episodio de un enfrentamiento institucional que comenzó a hacerse público en enero, cuando la consellera de Justicia, Nuria Martínez, comunicó al alcalde, Roger Cerdà, que la Generalitat descartaba construir el nuevo Palacio de Justicia en Santa Clara. El Ayuntamiento denunció entonces que la decisión dejaba atrás casi una década de trabajo y un proyecto con una inversión prevista de unos 25 millones de euros.

En mayo, la Generalitat dio otro paso al iniciar el procedimiento para la reversión del inmueble de Santa Clara, que el Ayuntamiento había cedido gratuitamente para albergar la sede judicial. Según la comunicación recibida por el consistorio, la administración autonómica justificó su decisión, entre otros motivos, por las nuevas necesidades derivadas de la reorganización judicial introducida por la Ley Orgánica 1/2025.

El Consell mantiene que Santa Clara no reúne las condiciones adecuadas para la futura sede debido a cuestiones como la superficie disponible, las posibilidades de crecimiento, la accesibilidad, las evacuaciones y las limitaciones derivadas de la protección patrimonial y arqueológica. El Ayuntamiento, por el contrario, sostiene que el proyecto era viable, estaba avanzado y permitía mantener los juzgados en el centro de Xàtiva.

La Generalitat movió otra ficha en el tablero el pasado 15 de junio, cuando publicó el anuncio para adquirir directamente una nueva parcela en Xàtiva sobre la que proyectar la sede judicial, confirmando así su intención de buscar una alternativa a Santa Clara. En los presupuestos autonómicos de 2026 se ha incluido una partida de 2 millones para comprar dichos terrenos.

La reversión del convento fue paralizada cautelarmente por la Generalitat a principios de julio tras amenazar el Ayuntamiento de Xàtiva con acciones judiciales. A raíz de esta decisión, el alcalde Roger Cerdà también ha pedido que se suspenda la operación de adquisición de suelo.