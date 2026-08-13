Xavi Castillo se pierde la Fira de Xàtiva tras sufrir un accidente durante una actuación

La representación de «30 anys fent el moniato!», prevista para el martes 18 de agosto en la plaza de la Seu de Xàtiva, ha quedado suspendida debido a la lesión sufrida por Xavi Castillo hace una semana durante una actuación en Casinos. El actor y comediante cayó de la escalera de acceso al escenario y sufrió una fractura en una pierna, una circunstancia que le impide participar en el espectáculo previsto dentro de la programación de la Fira d’Agost.

Pot de Plom y Xavi Castillo debían llevar a la Seu el montaje con el que el cómico valenciano celebra tres décadas sobre los escenarios. Finalmente, la actuación no podrá celebrarse por causas de fuerza mayor. Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han trasladado sus deseos de una "pronta recuperación" al artista y han agradecido la comprensión del público ante la cancelación.

La suspensión modifica una programación que volverá a convertir la plaza de la Seu en uno de los principales espacios escénicos de la Fira d’Agost, con propuestas de teatro y música entre el 15 y el 19 de agosto. Las actuaciones comenzarán cada noche a las 23 horas, serán al aire libre y tendrán entrada gratuita.

La programación comenzará el sábado 15 de agosto con «Canviarem bolquers segons el BOE», de Contrahecho Producciones, una comedia contemporánea en valenciano protagonizada por Claudi Ferrer, Pilu Fontán, Silvia Valero y Alberto Baño. La obra aborda desde el humor y el absurdo el mundo de los cuidados y las situaciones cotidianas que se producen en espacios como el hospital o el hogar, al tiempo que plantea una reflexión sobre el reto de cuidar y ser cuidados sin llegar al agotamiento.

El domingo 16 será el turno de «Greenpiss. Un desmadre eco-ilógico», de la compañía Yllana, que este año celebra su 35.º aniversario. La formación presentará una sátira gestual sobre la ecología, el futuro del planeta y la supervivencia de la especie humana, con referencias al calentamiento global, el consumismo, el abuso de los plásticos o la desaparición de especies. El espectáculo está protagonizado por Fidel Fernández, Juanfran Dorado, Jony Elías y Raúl Cano y será accesible para personas sordas mediante ILSE.

La noche del lunes 17 estará protagonizada por CRIT Companyia de Teatre y «La corporació». La propuesta, en valenciano, plantea una comedia que funciona también como un viaje por los pueblos imaginarios de Xènia, Benitassona y la Vall dels Cantals para hablar de política local y de la relación de la ciudadanía con sus representantes. La obra invita al público a ponerse en la piel de los alcaldes y preguntarse cómo actuaría ante determinadas situaciones y momentos de crisis.

Feliu Ventura, el plato fuerte

Tras la suspensión del espectáculo de Xavi Castillo previsto para el martes 18, la programación concluirá el miércoles 19 con el XXIX Festival de la Cançó, que contará con Feliu Ventura + Amics y la presentación de su nuevo disco, «Tot el que hem guanyat perdent». Después de cuatro años de pausa en los escenarios, el cantante regresa con un trabajo que combina la raíz pop-folk con nuevas texturas electrónicas y mantiene su mirada comprometida y poética sobre la pérdida, la esperanza y el futuro compartido.

La Seu mantiene así su papel como uno de los grandes escenarios de la Fira d’Agost de Xàtiva, con una programación que combina compañías valencianas, humor, crítica social, teatro en valenciano y música de autor.

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La programación completa de la Fira d’Agost puede consultarse en firaxativa.com.