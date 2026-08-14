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Un accidente en Xàtiva deja varios kilómetros de retenciones en la A-7 en plena operación salida

El incidente, que ha implicado a dos vehículos, se ha registrado en el kilómetro 391 de la vía en dirección a Alicante, provocando importantes demoras.

Imagen de una cámara de la DGT en la que se observan las retenciones ocasionadas por el accidente registrado en Xàtiva.

Imagen de una cámara de la DGT en la que se observan las retenciones ocasionadas por el accidente registrado en Xàtiva. / Levante-EMV

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

Un accidente registrado en la A7, a la altura del término municipal de Xàtiva, está causando esta tarde varios kilómetros de retenciones en sentido hacia Alicante. El episodio ha tenido lugar en el punto kilómetro 391 y ha generado varios kilómetros de retenciones.

Desde el consorcio de Bomberos han confirmado que se ha producido un aviso sobre un alcance entre dos vehículos a las 16.30 de la tarde: "Los efectivos movilizados han actuado sacando los vehículos afectados de la calzada por seguridad".

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Se da la circunstancia de que el accidente ha tenido lugar en plena "operación salida" del puente del 15 de agosto, planificada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Arrancó ayer, viernes 14 de agosto a las 15:00 horas, y se prolongará hasta la medianoche del domingo 16 de agosto. Se prevé un movimiento masivo de 5,61 millones de desplazamientos por carretera en toda España, coincidiendo con el cambio de quincena, los viajes hacia zonas litorales, las segundas residencias y las fiestas patronales de múltiples localidades.

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