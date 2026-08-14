Compromís pide investigar la muerte de una oca decapitada en l’Alcúdia de Crespins

Compromís per l’Alcúdia de Crespins ha expresado su «indignación y repulsa» por la muerte de una de las ocas que habitan en el río Nou, después de que el animal haya sido localizado muerto y, según denuncia la formación a partir de unas imágenes que le han hecho llegar, con la cabeza aparentemente seccionada.

El grupo político pide al Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins que investigue lo ocurrido y determine las circunstancias en las que murió el ave.«Las imágenes que nos han hecho llegar son absolutamente estremecedoras», señalan desde Compromís, que pregunta «quién ha hecho esto» y «cómo ha podido pasar». La formación subraya, no obstante, que debe esclarecerse primero el origen de las lesiones antes de concluir si existió una actuación deliberada contra el animal.

Compromís sostiene que, si se confirma que el ave fue víctima de una agresión intencionada, se estaría ante un posible acto de crueldad que, a su juicio, debería ser investigado y, en su caso, puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Piden aclarar cómo y cuándo murió

La formación ha planteado al Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins varias peticiones. Entre ellas, que se abra de manera inmediata una investigación para determinar cómo y cuándo murió la oca y que, en el supuesto de que se detecten indicios de una posible actuación delictiva, los hechos sean trasladados a los organismos competentes.

Además, Compromís reclama que el consistorio revise las medidas de protección y vigilancia de los animales que habitan en el río Nou y adopte las actuaciones necesarias para garantizar el bienestar de las ocas de este espacio.

«Los animales no son objetos ni elementos decorativos de nuestro pueblo. Son seres vivos que merecen respeto y protección», afirma la formación en su comunicado.

Compromís insiste en que quiere conocer qué ha ocurrido y pide que, si finalmente se determina la existencia de una persona responsable de la muerte del animal, esta asuma las consecuencias que correspondan.

El grupo cierra su denuncia reclamando una mayor protección para los animales de la localidad y rechazando que un episodio de estas características pueda quedar sin esclarecer