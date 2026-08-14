Detienen a un menor de edad en Ontinyent por amenazar a otro con un cuchillo

Ocurrió ayer, sobre las seis de la tarde. Un joven menor de edad fue detenido después de amenazar a otro con un cuchillo de grandes dimensiones. El incidente tuvo lugar en la calle Manuel Simón Marín de la capital de la Vall d'Albaida, cuando varias patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos tras recibir un aviso sobre lo presencia de un varón que habría sacado un cuchillo para amenazar a otro.

Los agentes movilizados procedieron a la reducción y detención del hombre que portaba el cuchillo. Fue la Policía Local de Ontinyent la que respondió primero al aviso, por lo que la patrulla de este cuerpo de seguridad actuó y redujo primero al joven. Después, el detenido pasó a disposición de una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que lo trasladó al hospital de referencia para que fuera atendido por medios sanitarios ya que se había causado lesiones menores. Después, fue llevado a las dependencias de la CNP para tramitar la comparecencia y la entrega del detenido, que portaba un arma de unos veinte centímetros de longitud e intentó esconderla entre sus ropas. Tambíen habría ofrecido cierta resistencia a los agentes. Ahora, los investigadores de la CNP dirimirán las causas del incidente.