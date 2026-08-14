El día 14 también es Fira en Xàtiva

Aunque la inauguración oficial será esta noche, la Fira d'Agost ya se ha puesto a pleno rendimiento este viernes 14 de agosto con una importante afluencia de gente. La ciudad da inicio a una nueva edición de una de las grandes citas del verano valenciano, con un recinto ferial que durante toda la semana reunirá a más de 200 expositores, distribuidos a lo largo de todo el espacio ferial, con una amplia variedad de propuestas comerciales, gastronómicas y de ocio.

La Fira cuenta este año con 26 atracciones, 18 de las cuales están dirigidas al público infantil y familiar y 8 atracciones para adultos, consolidando el espacio ferial como uno de los principales puntos de encuentro durante estos días. Las atracciones estarán abiertas, del 14 al 20 de agosto, de 11 a 15 horas y de 18 a 2.30 horas, mientras que los puestos y estands tendrán un horario de apertura de 9.30 a 15 horas y de 18 a 2.30 horas.

El campeón de ajedrez rápido se mide a más de 40 jugadores en el Real de la Fira. / Ajuntament de Xàtiva

Entre las propuestas de este año destaca especialmente la atracción Loop Fighter, de Fabricante Tecnical Park Italia, una atracción única en Europa que se eleva hasta los 17 metros de altura y que permite realizar giros de 360 grados. Loop Fighter incorpora un innovador diseño de asiento y un sistema de sujeción que permite el libre movimiento de brazos y piernas mientras la góndola gira. El resultado es una propuesta especialmente espectacular que combina los efectos de un péndulo giratorio con el movimiento propio de una montaña rusa.

Acto inaugural

La programación de esta primera jornada ha comenzado la apertura oficial de la Fira del Bestiar a cargo de la Reina de la Fira, Nadín Ferrando. En el recinto se ha celebrado un concurso de doma clásica A partir de las 10 horas y durante toda la mañana, el campeón de España de ajedrez rápido, Jaime Santos, se ha medido a más de 40 jugadores en el Real de la Fira en la III simultánea de ajedrez corganizada por Club Escacs Xàtiva.

Concurso social de doma clásica en la Fira del Bestiar. / Ajuntament de Xàtiva

La mañana ha culminado con la primera "mascletà" de la Fira. A las 20 horas, el Reial acogerá el pasacalle y actuación de la Muixeranga de Xàtiva La Socarrà, acompañada por la Colla de Dolçaines i Percussió La Socarrà. A las 22 horas, el espacio gastronómico Gastro Rod-Arte ofrecerá la actuación de Cicco Tiñone.

A las 22.30 horas, tendrá lugar en el Campo Municipal de Fútbol La Murta el acto inaugural de la Fira de Agosto 2026, con el nombramiento oficial de Nadín Ferrando López como Reina de la Fira y de su Corte de Honor. El acto, presentado por la periodista Isabel Pastor Balaguer, será accesible para personas sordas mediante ILSE.

A continuación, el público podrá disfrutar de «De la ópera al rock», con Cristina Ramos & Solistes València, una propuesta que combina talento, versatilidad artística y una puesta en escena innovadora. La noche culminará con un castillo de fuegos artificiales, disparado por Pirotecnia Aitana.

La jornada se completará, a partir de la medianoche, con el estreno del Macroshow Apocalypse K12 dentro del Al Ras Festival, en el Jardín de la Paz, con fiesta, espectáculo y música hasta bien entrada la madrugada; así como también con la tradicional Nit d’Albades en la plaza Sant Pere, que tendrá lugar previsiblemente a las 2 de la madrugada.

Mañana, motores y música protagonizarán la Fira

La jornada del sábado 15 de agosto aspira a ser, como de costumbre, la más multitudinaria de toda la Fira. Comenzará con uno de los grandes clásicos de la Fira: el LXXIII Trofeo de Velocidad Fira de Agosto, que arrancará a las 10 horas con las categorías de 80 cc GP, series, clásicas B y C y supermotard. La prueba, organizada por el Club Moto Ruta Xàtiva con la colaboración del Ayuntamiento, volverá a llevar la competición motociclista al circuito urbano con salida y llegada en la avenida de la República Argentina.

La jornada también ofrecerá actividades ecuestres, el concurso de tiro y arrastre, ajedrez, animación musical en el Reial, la tradicional mascletà de las 14 horas y, por la tarde, propuestas teatrales y familiares.

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Pero uno de los grandes momentos de la jornada llegará a las 21 horas con la Nit Jove, en el Campo Municipal de Fútbol La Murta, que contará con La Fúmiga, Romàntic Dimoni y Naina. El concierto tendrá, además, un componente especialmente emotivo con la despedida de La Fúmiga de La Costera, convirtiendo su actuación en Xàtiva en una de las citas musicales más especiales de esta Fira.