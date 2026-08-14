Entidades de seis comarcas plantan cara a la retirada del nombre de Isabel-Clara Simó del IES de l'Alcúdia de Crespins

La posible retirada del nombre de Isabel-Clara Simó de un instituto de l’Alcúdia de Crespins ha provocado el rechazo de entidades y colectivos cívicos de seis comarcas valencianas, que consideran que la medida supondría un “desprecio injustificable” hacia una de las figuras más relevantes de la literatura y la cultura contemporáneas.

Colectivos del Alcoià, la Foia de Castalla, el Comtat, la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida han hecho público su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins y reclaman que se mantenga la actual denominación del centro educativo.

Las entidades reivindican la trayectoria literaria de Isabel-Clara Simó, autora de más de setenta libros entre novelas, relatos, ensayos, literatura juvenil, poesía y teatro. Su obra, traducida a diferentes lenguas, está considerada parte del canon de la literatura catalana contemporánea y continúa siendo objeto de estudio y lectura.

Una escritora vinculada a la educación

Los colectivos firmantes destacan también la estrecha relación de la escritora con el mundo de la enseñanza. Isabel-Clara Simó ejerció como profesora de instituto desde 1967 hasta su jubilación, impartiendo Filosofía y acompañando durante décadas a distintas generaciones de estudiantes.

Su producción literaria también ha tenido una importante presencia en las aulas, especialmente a través de sus novelas dirigidas al público juvenil.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Sant Jordi de Novela (1993), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1999), la Medalla de Oro y el título de Hija Predilecta de Alcoi (2013), la Medalla de Honor de la Xarxa Vives d’Universitats (2016), el Premio de Honor de las Letras Catalanas (2017) y el Premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana (2020).

“Una parte fundamental de nuestra identidad colectiva”

Las entidades consideran especialmente relevante el vínculo de Isabel-Clara Simó con las comarcas del interior de Alicante. Profundamente arraigada en Alcoi, la escritora mantuvo siempre presente su origen y lo proyectó a lo largo de su obra.

Su nombre está presente, además, en diferentes espacios públicos de ciudades como Alcoi, Barcelona, Castellón, Crevillent, Onda, Figueres o Vila-real, donde calles, plazas y jardines recuerdan su figura.

Los colectivos sostienen que este reconocimiento demuestra que la escritora “trasciende cualquier circunstancia política y coyuntural” y reivindican su legado como parte del patrimonio cultural de estas comarcas.

En su comunicado, las entidades recuerdan que los centros educativos no son únicamente espacios destinados al aprendizaje académico, sino también lugares donde se transmiten valores, memoria y referentes culturales.

“Poner el nombre de una escritora a un instituto es un acto de reconocimiento a la cultura, al conocimiento y al esfuerzo intelectual”, defienden.

Por ello, advierten de que retirar el nombre sin una razón objetiva que lo justifique supondría, a su juicio, “empobrecer el patrimonio simbólico de la educación pública” y trasladar un mensaje equivocado a las nuevas generaciones.

Los colectivos firmantes reclaman finalmente al Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins que retire su propuesta y mantenga el nombre de Isabel-Clara Simó en el instituto.