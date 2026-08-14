Xàtiva obri la setmana gran de la Fira d’Agost amb més d’un centenar de propostes
La mascletà diària, els concerts, el teatre, les activitats familiars i les cites esportives ompliran el programa dels dies centrals de la festa, que s’estendrà fins al proper 19 d’agost
La Fira d’Agost de Xàtiva entra aquest divendres en els seus dies centrals amb un intens programa d’activitats que concentra alguns dels actes més emblemàtics i multitudinaris de la festa. Després de les primeres jornades prèvies, el cap de setmana del 14 i 15 d’agost donarà el tret d’eixida oficial a la setmana gran amb la inauguració institucional, el retorn de la Fira del Bestiar, la tradicional mascletà diària i una agenda que combina patrimoni, esport, cultura popular i propostes per a tots els públics.
La programació d’enguany supera el centenar d’actes distribuïts en sis espais escènics, consolidant un model que aposta per la diversitat d’oferta i per reforçar el caràcter popular de la celebració. «La Fira d’Agost és el millor exemple del que és Xàtiva: una ciutat orgullosa de la seua història, capaç de preservar una tradició amb més de 775 anys d’antiguitat i, al mateix temps, d’innovar i adaptar-se als nous temps», destaca l’alcalde Roger Cerdà.
A més, aquesta edició incorpora per primera vegada un Projecte d’Activitat i un Pla d’Emergència i Autoprotecció únics per a tot el recinte firal, amb l’objectiu de millorar la coordinació i la seguretat de l’esdeveniment. «Amb el primer Projecte d’Activitat i el Pla d’Emergència i Autoprotecció fem un pas històric per garantir que una festa amb més de 775 anys d’història continue creixent amb més seguretat, més planificació i més qualitat», afirma la regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán.
Torna la Fira del Bestiar
La jornada de hui divendres estarà marcada per l’obertura del recinte de la Fira del Bestiar, que tornarà a reunir exemplars de bestiar cavallí, asinal i mular, recuperant un dels elements que donen sentit històric a una celebració amb més de set segles d’existència. El recinte, situat a l’aparcament del pavelló de voleibol, acollirà també exhibicions eqüestres i activitats relacionades amb el món del cavall durant els primers dies de Fira.
El primer gran moment arribarà a les 14 hores amb la mascletà al Jardí de la Pau, un dels actes més multitudinaris de la setmana i que es repetirà cada jornada fins al tancament de la Fira. Per la vesprada, la Muixeranga de Xàtiva La Socarrà recorrerà el Reial abans que el Camp de la Murta aculla, a partir de les 22.30 hores, l’acte inaugural amb el nomenament oficial de Nadín Ferrando com a Reina de la Fira i de la seua Cort d’Honor. Tot seguit s’oferirà l’espectacle «De l’Òpera al Rock», protagonitzat per Cristina Ramos i Solistes València, que culminarà amb un castell de focs artificials. Ja de matinada, el Jardí de la Pau es convertirà en l’epicentre de l’oci juvenil amb la primera nit del festival Al Ras.
La festa del motociclisme urbà
El dissabte 15 arribarà una de les jornades de major afluència de públic gràcies a la celebració del LXXIII Trofeu de Velocitat Fira d’Agost, una cita clàssica del motociclisme urbà que tornarà a convertir els carrers de Xàtiva en circuit. Paral·lelament, el recinte del bestiar acollirà el tradicional concurs de tir i arrossegament, les exhibicions eqüestres i diferents activitats vinculades al sector, mentre el Reial mantindrà l’ambient festiu amb animació musical al llarg del matí.
La vesprada ampliarà l’oferta per als més menuts amb l’espectacle familiar «Tenderete», mentre que la plaça de la Seu donarà inici a la programació teatral amb la comèdia «Canviarem bolquers segons el BOE». Els Jardins del Palasiet estrenaran la seua activitat amb la tradicional Nit de Concert per al Record, dedicada enguany a Bruno Lomas i amb un reconeixement especial a Mike Canon. Mentrestant, l’espai gastronòmic Gastro Rod-Arte començarà la seua programació musical, convertint-se en un dels punts de trobada de la Fira, amb actuacions en directe cada nit.
Una programació inclusiva
Més enllà del primer cap de setmana, la Fira continuarà oferint una intensa activitat cultural. El diumenge arribarà el teatre gestual de Yllana amb «Greenpiss», les primeres representacions dels sainets als Jardins del Palasiet i una nova jornada de la Fira del Bestiar. Dilluns prendrà protagonisme el primer Dia per la Diversitat, una de les novetats de l’edició, amb activitats orientades a promoure la convivència, el respecte i la inclusió, a més de la representació de «La Corporació» a la plaça de la Seu.
La programació continuarà dimarts amb la celebració de la Fira Sense Soroll, impulsada en col·laboració amb Axatea per facilitar que les persones amb trastorn de l’espectre autista puguen gaudir de les atraccions en un entorn adaptat. El dimecres el protagonisme passarà al XXIX Festival de la Cançó, encapçalat pel cantautor xativí Feliu Ventura, i a la tradicional Festa de les Paelles, un dels actes més participatius del calendari firal.
Al llarg de tota la setmana es mantindran les mascletaes diàries, les activitats familiars, les propostes esportives, les exposicions, el mercat firal i la programació dels diferents espais culturals. Els grans concerts del Camp de la Murta completaran l’oferta musical de la Fira. Tot plegat conforma una edició que busca reforçar el seu caràcter obert, accessible i participatiu, mantenint l’equilibri entre les tradicions que han fet gran la Fira d’Agost i les noves propostes que aspiren a atraure públic de totes les edats.
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