La Fira del Bestiar abre en Xàtiva con debate por la ausencia de ganaderos históricos

La edición 2026 de la Fira del Bestiar de Xàtiva, considerada el origen de la multitudinaria cita que invade la ciudad durante días, abrió ayer sus puertas de forma oficial. Y lo hizo con un debate abierto entre los ganaderos. Lo cierto es que este año se percibe una presencia menor de actores de este sector. Las fuentes consultadas apuntaron a las fricciones generadas por el uso de los docks para animales, ya que algunos de los asistentes históricos habrían pedido que se utilizaran para ejemplares destinados a la compraventa y no para los de exhibición.

Luis Aparicio es el responsable del centro hípico La Font del Saladrar, que colabora en el evento desde 2010. Consultado al respecto, explicó que "este año ha venido quién ha querido. No se le ha cerrado la puerta a nadie. Yo colaboro en las exhibiciones y las demostraciones". En el fondo del asunto descansan las críticas generadas por algunos ganaderos veteranos. Así, desde la Yeguada las Pedrillas (Ontinyent) han compartido en redes sociales un cartel explicativo donde exponen que "la feria de ganado de Xàtiva ya no es una feria de ganado. Los recursos y el dinero destinados a una feria ganadera están sirviendo para otros sectores e intereses...". Consultados al respecto, explicaron que llevan decenas de años participando en el evento. Y expusieron que las críticas "son compartidas por muchos otros. Casi ningún año es rentable, vamos para que no se cierre, pero lo de este año no se podía aceptar".

Cartel en el que se denuncia la pérdida del espíritu de la Fira del Bestiar de Xàtiva / Levante-EMV

Celia Lagardera es la dueña del club hípico LH. Junto a su marido Luis Moreno (ganadero) reincidió en las críticas: "Es una feria en la que está quemada la venta. Ha dejado de ser lo que era antes. Se usa para hacer una especie de fin de curso de una hípica. El año pasado nos llamaron e intentamos levantar la feria. Siempre hemos pagado por ir. Pero este año ya no podíamos aceptar sus condiciones. Venimos de la feria de Dolores, por ejemplo, y allí sí hemos vendido muchos ejemplares".

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la concejala de Feria, Maria Beltrán, y la Reina de la Feria, Nadín Ferrando, junto con su corte de honor, han inaugurado esta mañana la Feria del Ganado 2025 / Levante-EMV

Visita institucional

Por otra parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la concejala de Feria, Maria Beltrán, y la Reina de la Feria, Nadín Ferrando, junto con su corte de honor, han inaugurado hoy la edición 2026 de la cita, que tendrá lugar desde hoy hasta el 17 de agosto en el aparcamiento del Pabellón de Voleibol.

El horario de este año mantiene la ampliación realizada el año anterior, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. De este modo, se favorecerá el acceso al recinto en las horas de menor calor. La Feria del Ganado se puede visitar libre y gratuitamente durante el horario de apertura. En todo el recinto hay alrededor de más de un centenar deanimales entre asnos, caballos y mulas que participan en las diferentes actividades. Y en los concursos de tiro y arrastre participa otro centenar. Así, los responsables de la Fira del Bestiar estiman que hay unos 200 ejemplares en la edición de este año.

En cuanto a la programación, hoy 14 de agosto, ha tenido lugar a las 12:00 horas el concurso social de doma clásica y a las 19:30 horas se realizará una exhibición de diferentes tipos de doma en pista cubierta, ambas actividades organizadas por el Centro Hípico La Font del Saladrar.

El día 15 de agosto es oficialmente el primer día de la Feria del Ganado y se iniciará a las 9 horas con una exposición de caballos PRE y del resto del ganado asnal y mular. También se iniciará el XLIX Concurso de Tiro y Arrastre, que tendrá lugar cada día de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, aproximadamente. Esta actividad está organizada por la Peña Tiro y Arrastre de Xàtiva. A continuación, a las 12:00 horas, tendrá lugar una exhibición de diferentes tipos de doma en pista cubierta y a las 19:00 horas una exhibición ecuestre, ambas actividades organizadas por el Centro Hípico La Font del Saladrar.

El día 16 tendrá lugar el concurso de tiro y arrastre en el mismo horario, así como la exhibición de diferentes tipos de doma en pista cubierta a las 12:00 horas, a cargo del Centro Hípico La Font del Saladrar, que también organiza la exhibición de diversos tipos de doma en pista cubierta a las 19:30 horas.

Finalmente, el día 17 destaca el espectáculo ecuestre en el Real de la Feria, con salida desde la Feria del Ganado y desfile por la ciudad a las 11:30 horas, con la participación de la Reina de la Feria y su corte de honor. El concurso de tiro y arrastre concluirá en el horario establecido.

En cuanto a las medidas de bienestar animal, destaca la estricta supervisión del veterinario del Ayuntamiento y del veterinario de la OCAPA (Oficina Comarcal de Agricultura, Pesca y Alimentación), que además ha sido el organismo encargado de autorizar que la Feria del Ganado cumple con todas las medidas de seguridad. Además, cada ganadero se encarga de garantizar que los animales tengan siempre agua disponible y de refrescarlos con abundante agua en los espacios habilitados.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha explicado: «La Feria de Agosto es una fiesta más que centenaria, con 176 años de historia, que ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias sin perder su herencia y a la que siempre volvemos con ilusión. Este año volvemos con más de cien actividades y esperamos superar las 300.000 visitas de la edición anterior».

Por su parte, la concejala de Feria, Maria Beltrán, ha expresado que «La Feria del Ganado es el comienzo de nuestra Feria de Agosto y, por ello, es un espacio muy importante para nosotros. Cada año trabajamos para mejorar las instalaciones y garantizar el máximo bienestar y confort de los animales durante estos días».

El coordinador de la Feria del Ganado, Luís Aparicio, ha remarcado que «Hace muchos años que colaboramos en la Feria del Ganado y cada edición vamos ampliando y consolidando las actividades ecuestres. Este año contaremos con concursos y exhibiciones durante los tres días, con la participación de caballos y jinetes de Xàtiva, la comarca y otros puntos de la Comunitat Valenciana».

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Finalmente, la Reina de la Feria, Nadín Ferrando, ha destacado: «Participar en esta fiesta es un sueño que imaginas desde pequeña y que ahora estoy viviendo en primera persona. Estoy muy emocionada y nerviosa, pero sobre todo muy contenta de poder representar nuestra Feria y descubrir de cerca todo el trabajo que hay detrás de su organización».