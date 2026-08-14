Qué mató a la oca decapitada en l'Alcúdia de Crespins: el ayuntamiento descarta la acción humana

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha descartado que la muerte de la oca encontrada decapitada en el Riu Nou sea consecuencia de una acción humana y atribuye el ataque a un mustélido. El consistorio ha dado a conocer este viernes el resultado de las consultas realizadas después de que el estado en el que apareció el animal generara alarma y llevara a Compromís a reclamar una investigación de lo sucedido.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunciado, después de «investigar y hacer las consultas pertinentes», la muerte del ave se habría producido por el ataque de un animal de la familia de los mustélidos y no por la intervención de una persona.

El consistorio señala que los profesionales a los que ha consultado consideran que las heridas que presenta la oca «no corresponden a un corte limpio provocado por una persona». Entre las especies que podrían provocar este tipo de ataque cita la garduña, la marta, la comadreja o el hurón, animales que pueden depredar sobre aves y otras presas.

Oca decapitada en el Riu Nou. / Levante-EMV

Descartada la agresión humana

La explicación municipal llega después de que Compromís per l'Alcúdia de Crespins denunciara públicamente la aparición del animal muerto y pidiera al Ayuntamiento que esclareciera las circunstancias. La formación señaló que las imágenes que había recibido mostraban a una de las ocas del Riu Nou con la cabeza «aparentemente seccionada» y reclamó determinar cómo y cuándo se había producido la muerte.

Compromís había solicitado además que, en caso de detectarse indicios de una agresión intencionada, los hechos se pusieran en conocimiento de las autoridades competentes, además de revisar las medidas de protección y vigilancia de los animales que habitan en el Riu Nou.

Con el comunicado difundido ahora, el Ayuntamiento descarta precisamente la hipótesis de una agresión humana y sostiene, a partir del criterio de los profesionales consultados, que las lesiones son compatibles con el ataque de un depredador.