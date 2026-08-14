Set nits de música convertiran l'Espai Murta en el gran escenari de la Fira d'Agost
La programació oferirà propostes diverses per a tots els públics fins al proper 20 d’agost
L’Espai Murta torna a consolidar-se com el gran escenari musical de la Fira. Del 14 al 20 d’agost, el recinte acollirà set nits amb propostes molt diverses, pensades per arribar a públics de totes les edats i gustos musicals.
La programació arrancarà este divendres, 14 d’agost, amb l’acte inaugural de la Fira i l’espectacle «De l’Òpera al Rock», protagonitzat per Cristina Ramos, guanyadora de Got Talent Espanya, acompanyada pels Solistes València. Una producció que fusiona l’òpera i el rock en una proposta visual i familiar que servirà per donar el tret d’eixida a les festes.
Demà, dissabte 15, la Nit Jove reunirà tres dels noms més destacats de l’escena musical en valencià: La Fúmiga, que donarà el seu últim concert a la comarca de la Costera abans del seu comiat; Romàntic Dimoni, nou projecte de Carles Caselles (Smoking Souls); i Naina, una de les artistes emergents del moment. El concert reunirà al voltant de 7.000 persones, amb les entrades exhaurides des de fa dies.
El 16 d’agost arribarà una de les grans apostes internacionals de la Fira amb Cali y El Dandee, dins de la seua gira «Sube la Mano Tour», acompanyats pels DJs Juanjo García i Vilu Gontero; mentre que la jornada del 17 estarà dedicada a les persones jubilades i pensionistes, amb el tradicional sopar de germanor i una gran revetla oberta a tota la ciutadania a càrrec d’Alrio Show.
El 18 d’agost, l’Espai Murta combinarà el talent local amb una de les actuacions més esperades. La banda xativina Cara B obrirà la nit abans del concert gratuït d’OBK, que arriba immers en la gira del seu 35é aniversari. El 19 d’agost, el recinte es transformarà en un auditori a l’aire lliure amb pati de butaques per acollir, també de manera gratuïta, Camilo Big Band amb Dani Diges, en un tribut a Camilo Sesto.
Finalment, el 20 d’agost, després del comiat oficial de la Reina de la Fira, el públic podrà gaudir de l’espectacle «ABBA The New Experience», amb una de les millors bandes tribut d’Europa, encarregada de posar el punt final a la programació.
En definitiva, l’Espai Murta oferirà una proposta variada i accessible, amb cinc dels set grans espectacles gratuïts, reafirmant l’aposta de l’Ajuntament per una Fira oberta, popular i de qualitat.
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