Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparto menores CeutaPolicía local AcosoTormentas en ValenciaSidi SalerAlquiler ValenciaEspañol Colombia
instagramlinkedin

Ontinyent formará parte de la V Ruta de Arte Urbano VCF impulsada por la Fundación VCF y la Diputación de València

La ciudad acogerá uno de los cuatro nuevos murales de la iniciativa, que une arte urbano, valencianismo y promoción turística

Ontinyent formará parte de la V Ruta de Arte Urbano VCF impulsada por la Fundación VCF y la Diputación de València

Ontinyent formará parte de la V Ruta de Arte Urbano VCF impulsada por la Fundación VCF y la Diputación de València / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lluis Cebriá

Ontinyent

El Ontinyent formará parte de la V Ruta de Arte Urbano VCF, una iniciativa impulsada por la Fundación VCF y la Diputación de València, a través de València Turismo, que en esta quinta edición incorporará cuatro nuevos municipios: Ontinyent, Moncada, Serra y Manises. La selección de Ontinyent se produce después del periodo de presentación de candidaturas abierto a los ayuntamientos entre el 17 de julio y el 4 de agosto. La ciudad contará así con un mural de arte urbano vinculado al Valencia CF, que se realizará por encargo.

La vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, ha destacado "la importancia de que Ontinyent formo parte de una iniciativa que combina cultura, arte urbano, deporte y promoción turística, cuatro elementos que nos permiten proyectar nuestra ciudad y nuestra comarca más allá de nuestras fronteras". Enguix ha señalado que "para la Diputación es especialmente satisfactorio que Ontinyent esté presente en esta quinta edición de la Ruta de Arte Urbà VCF" y ha remarcado que "este tipo de proyectos contribuyen a crear nuevos atractivos turísticos y culturales y, al mismo tiempo, pongan en valor el sentimiento de pertenencia en nuestro territorio".

Por su parte, el regidor de Juventud del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, ha valorado "muy positivamente la incorporación de la ciudad a la Ruta" y ha subrayado que "el arte urbano es una expresión especialmente próxima a la gente joven y una manera de transformar los espacios públicos en espacios de creatividad, participación e identidad". Borrell ha explicado que "Ontinyent tiene una gran tradición cultural y artística y queremos continuar incorporando nuevas formas de expresión en nuestra ciudad", al mismo tiempo que ha destacado que el nuevo mural "permitirá sumar un nuevo elemento al patrimonio urbano de Ontinyent y dar visibilidad en la ciudad dentro de una ruta que ya cuenta con una importante implantación en la provincia de València".

La V Ruta de Arte Urbano VCF tiene su kilómetro cero en el Camp de Mestalla y, con la incorporación de los cuatro nuevos municipios, llegará ya a 32 murales distribuidos en 31 municipios de la provincia de València. Desde su puesta en marcha, la iniciativa ha ido ampliándose por diferentes comarcas valencianas, con murales que constituyen un recorrido artístico vinculado al Valencia CF y al territorio valenciano.

Noticias relacionadas

En esta quinta edición, mientras que los murales de Moncada y Serra se seleccionarán mediante un concurso de méritos, con tres artistas finalistas por municipio, los de Ontinyent y Manises se realizarán por encargo. La iniciativa refuerza así el vínculo entre el Valencia *CF y los municipios valencianos, utilizando el arte urbano como herramienta de promoción cultural y turística y como expresión del sentimiento de pertenencia en el territorio. En el caso de Ontinyent, la incorporación a la Ruta permitirá sumar un nuevo elemento de interés al paisaje urbano de la ciudad, a la vez que reforzará su presencia en una iniciativa que combina la dimensión local del Valencia CF con su proyección nacional e internacional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: 'Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro
  2. Sanidad eleva a 70 los pacientes atendidos por problemas oculares tras el eclipse
  3. Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
  4. Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento mientras las noches tórridas no dan tregua: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana
  5. El hermano del detenido por convivir 8 meses con su padre muerto tardó 36 horas en avisar
  6. Las cifras del eclipse en València: doce asistencias sanitarias, más de siete toneladas de basura y la mitad de agua consumida
  7. El proyecto del nuevo Sidi Saler incluye un centro de recuperación de fauna marina
  8. “El eclipse de nuestras vidas lo vivimos en l’Albufera': gritos y aplausos en el embarcadero más bonito de València

Ontinyent formará parte de la V Ruta de Arte Urbano VCF impulsada por la Fundación VCF y la Diputación de València

Ontinyent formará parte de la V Ruta de Arte Urbano VCF impulsada por la Fundación VCF y la Diputación de València

La Fira del Bestiar abre en Xàtiva con debate por la ausencia de ganaderos históricos

El día 14 también es Fira en Xàtiva

El día 14 también es Fira en Xàtiva

Ontinyent restringe el tráfico por los Moros i Cristians: estas son las calles donde no se podrá aparcar o circular

Ontinyent restringe el tráfico por los Moros i Cristians: estas son las calles donde no se podrá aparcar o circular

Entidades de seis comarcas plantan cara a la retirada del nombre de Isabel-Clara Simó del IES de l'Alcúdia de Crespins

Entidades de seis comarcas plantan cara a la retirada del nombre de Isabel-Clara Simó del IES de l'Alcúdia de Crespins

El PP de Xàtiva y Casc Antic cuestionan la lona que reivindica los juzgados en Santa Clara

El PP de Xàtiva y Casc Antic cuestionan la lona que reivindica los juzgados en Santa Clara

Detienen a un menor de edad en Ontinyent por amenazar a otro con un cuchillo

Detienen a un menor de edad en Ontinyent por amenazar a otro con un cuchillo

Paco Úbeda gana la tirada de codorniz a tubo de Vallada

Paco Úbeda gana la tirada de codorniz a tubo de Vallada
Tracking Pixel Contents