Ontinyent formará parte de la V Ruta de Arte Urbano VCF impulsada por la Fundación VCF y la Diputación de València

El Ontinyent formará parte de la V Ruta de Arte Urbano VCF, una iniciativa impulsada por la Fundación VCF y la Diputación de València, a través de València Turismo, que en esta quinta edición incorporará cuatro nuevos municipios: Ontinyent, Moncada, Serra y Manises. La selección de Ontinyent se produce después del periodo de presentación de candidaturas abierto a los ayuntamientos entre el 17 de julio y el 4 de agosto. La ciudad contará así con un mural de arte urbano vinculado al Valencia CF, que se realizará por encargo.

La vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, ha destacado "la importancia de que Ontinyent formo parte de una iniciativa que combina cultura, arte urbano, deporte y promoción turística, cuatro elementos que nos permiten proyectar nuestra ciudad y nuestra comarca más allá de nuestras fronteras". Enguix ha señalado que "para la Diputación es especialmente satisfactorio que Ontinyent esté presente en esta quinta edición de la Ruta de Arte Urbà VCF" y ha remarcado que "este tipo de proyectos contribuyen a crear nuevos atractivos turísticos y culturales y, al mismo tiempo, pongan en valor el sentimiento de pertenencia en nuestro territorio".

Por su parte, el regidor de Juventud del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, ha valorado "muy positivamente la incorporación de la ciudad a la Ruta" y ha subrayado que "el arte urbano es una expresión especialmente próxima a la gente joven y una manera de transformar los espacios públicos en espacios de creatividad, participación e identidad". Borrell ha explicado que "Ontinyent tiene una gran tradición cultural y artística y queremos continuar incorporando nuevas formas de expresión en nuestra ciudad", al mismo tiempo que ha destacado que el nuevo mural "permitirá sumar un nuevo elemento al patrimonio urbano de Ontinyent y dar visibilidad en la ciudad dentro de una ruta que ya cuenta con una importante implantación en la provincia de València".

La V Ruta de Arte Urbano VCF tiene su kilómetro cero en el Camp de Mestalla y, con la incorporación de los cuatro nuevos municipios, llegará ya a 32 murales distribuidos en 31 municipios de la provincia de València. Desde su puesta en marcha, la iniciativa ha ido ampliándose por diferentes comarcas valencianas, con murales que constituyen un recorrido artístico vinculado al Valencia CF y al territorio valenciano.

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En esta quinta edición, mientras que los murales de Moncada y Serra se seleccionarán mediante un concurso de méritos, con tres artistas finalistas por municipio, los de Ontinyent y Manises se realizarán por encargo. La iniciativa refuerza así el vínculo entre el Valencia *CF y los municipios valencianos, utilizando el arte urbano como herramienta de promoción cultural y turística y como expresión del sentimiento de pertenencia en el territorio. En el caso de Ontinyent, la incorporación a la Ruta permitirá sumar un nuevo elemento de interés al paisaje urbano de la ciudad, a la vez que reforzará su presencia en una iniciativa que combina la dimensión local del Valencia CF con su proyección nacional e internacional.