Ontinyent restringe el tráfico por los Moros i Cristians: estas son las calles donde no se podrá aparcar o circular

Las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent obligarán durante los próximos días a modificar el tráfico y eliminar temporalmente numerosas plazas de aparcamiento en algunos de los principales ejes de la ciudad. El Ayuntamiento ha publicado un bando con las restricciones de circulación y estacionamiento previstas entre el 13 y el 24 de agosto para permitir el montaje de tribunas y sillas y garantizar el desarrollo de los principales actos.

Las afecciones se concentrarán especialmente en las avenidas Daniel Gil y Almaig, además de Martínez Valls, Violinista Matas, las plazas de la Concepció y Major y numerosas calles del centro histórico.

El dispositivo comienza incluso antes de los días grandes de las fiestas con los trabajos de descarga y montaje de las tribunas.

Cortes para montar las tribunas

El jueves 13 de agosto se prohíbe la circulación durante el tiempo necesario para descargar las tribunas en la plaza Major, la avenida Daniel Gil —entre Almaig y Enric Casanova— y la avenida Almaig, desde la glorieta de Daniel Gil hasta el parque Vicent Andrés Estellés.

El viernes 14 las restricciones se trasladan al tramo de Daniel Gil comprendido entre Enric Casanova y Escultor Julio Capuz.

Los trabajos continuarán el lunes 17 de agosto en Daniel Gil, desde Escultor Julio Capuz hasta la Glorieta dels Moros i Cristians. El montaje posterior de las estructuras se realizará sin cortar el tráfico.

El miércoles 19 está previsto el montaje de las sillas en todo el recorrido de la Entrada, tanto en la avenida Almaig como en Daniel Gil.

Primeras grandes restricciones el jueves 20 por los Alardos

El jueves 20 de agosto, con motivo de la Desfilada d’Alardos, estará prohibido estacionar desde las 18.00 horas y hasta que finalice el acto y se limpie la vía en la avenida Almaig, desde la gasolinera Gybsa hasta Daniel Gil, y en la propia Daniel Gil, entre Almaig y la Glorieta dels Moros i Cristians.

El desfile comenzará a las 23.30 horas.

También habrá una modificación destacada en el carrer Benarrai. Estará prohibido aparcar a ambos lados desde las 14.00 horas del jueves 20 hasta las 8.00 horas del sábado 22, en el tramo comprendido entre el colegio Carmelo Ripoll y la esquina con Gastro-Bar.

Durante el desarrollo del desfile, este tramo de Benarrai se habilitará además en doble sentido de circulación para favorecer la fluidez del tráfico.

Viernes 21: las Entradas provocarán las mayores afecciones

El viernes 21 de agosto, día de las Entradas de Moros y Cristianos, las restricciones comenzarán desde primera hora.

A partir de las 6.00 horas no se podrá estacionar, por los trabajos de preparación y ordenación de las carrozas, en Martínez Valls, entre Dos de Maig y Pius XII; en Daniel Gil, desde José Iranzo hasta la Glorieta dels Moros i Cristians; y en las plazas de la Concepció y Major. La prohibición se mantendrá hasta que termine la Entrada Infantil y finalicen las tareas de limpieza.

Desde las 8.00 horas se ampliará la prohibición de estacionar a la avenida Almaig, entre Generalitat y Daniel Gil; Violinista Matas; Daniel Gil, desde Almaig hasta la Glorieta; plaza de la Concepció; Fra Lluís Galiana; Escultor Julio Capuz, entre Pius XII y Daniel Gil; y Pius XII, entre Fra Lluís Galiana y Escultor Julio Capuz.

El programa establece la Entrada Infantil a las 11.00 horas, la Entrada Cristiana a las 18.00 y la Entrada Mora a las 22.00 horas.

Por razones de seguridad, tampoco se permitirá colocar sillas en el cruce de Daniel Gil con Martínez Valls ni ocupar las salidas de emergencia señalizadas y los pasos de peatones.

Sábado 22: Diana y Baixada del Crist

Las restricciones continuarán durante la madrugada y la mañana del sábado 22 de agosto.

Con motivo de la Diana quedará prohibido estacionar desde las 22.00 horas del viernes hasta la finalización del acto en parte de la plaza Coronació, plaza Sant Domingo y las calles Capellans, Eres, Sant Josep y Dos de Maig hasta la plaza de la Concepció, además de Gomis, Maians y la plaza Major.

La Diana comenzará a las 7.30 horas.

Ese mismo sábado, desde las 13.00 horas, se prohibirá estacionar con motivo de la Baixada del Crist en la avenida Sant Francesc, Cantereria, plaza de Baix, plaza Major y las calles Maians y Gomis.

Domingo 23: Diana de Gala y Procesión Solemne

El domingo 23, la Diana de Gala volverá a afectar al centro de Ontinyent. Desde las 22.00 horas del sábado estará prohibido aparcar en Daniel Gil, desde Salvador Tormo hasta la Glorieta dels Moros i Cristians, así como en la plaza de la Concepció, Gomis, Maians y la plaza Major.

La misa de campaña está prevista a las 7.30 horas y la Diana de Gala arrancará a las 8.00.

Por la tarde llegará la Procesión Solemne. Desde las 13.00 horas y hasta que termine el acto se eliminará el estacionamiento en Maians, plaza Major, Sant Jaume, Tomàs Valls, plaza Sant Domingo, Morereta, Sant Josep y Dos de Maig hasta la Glorieta dels Moros i Cristians, además de la plaza de la Concepció y Gomis hasta la iglesia de Sant Carles.

La procesión comenzará a las 18.00 horas.

El lunes 24, restricciones por las Embajadas

El último gran bloque de restricciones recogido en el bando corresponde al lunes 24 de agosto, jornada de las Embajadas.

Desde las 6.00 horas y hasta que concluyan los actos quedará prohibido estacionar en el carrer Cantereria, desde el lavadero; plaza de Baix; plaza Major; las calles Regall y Magdalena; el puente de Santa Maria y la avenida Diputació.

Barreras de hormigón en los Alardos y la Entrada

El Ayuntamiento especifica además que solo durante los Alardos y la Entrada se instalarán bloques de hormigón tipo “new jersey” para incrementar la seguridad de los actos.

La circulación podrá cortarse también antes de cada celebración durante el tiempo imprescindible para preparar correctamente las calles afectadas.

El resto de prohibiciones de estacionamiento y cortes de tráfico estarán señalizados y la Policía Local podrá modificar la señalización cuando resulte necesario para garantizar el desarrollo normal de los actos.