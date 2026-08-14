El PP de Xàtiva y Casc Antic cuestionan la lona que reivindica los juzgados en Santa Clara

La lona gigante con la que el Ayuntamiento de Xàtiva ha trasladado a plena Fira d'Agost su enfrentamiento con la Generalitat por el futuro Palacio de Justicia ha despertado las primeras reacciones apenas un día después de su colocación. La asociación Casc Antic Digne i Viu ha planteado públicamente dudas sobre la tramitación patrimonial de la instalación, mientras que el PP de Xàtiva ha cargado contra el uso de dinero público para este tipo de acciones y ha contrapuesto ese gasto a los problemas que, según denuncia, continúan afectando al suministro de agua potable.

La lona, instalada en un local anexo de propiedad municipal junto al antiguo convento de Santa Clara, reproduce la imagen del proyecto del Palau de Justícia que el Ayuntamiento continúa defendiendo para este emplazamiento y lanza un mensaje directo al Consell: «Aquest és el Palau de Justícia que volem que ens fire la Generalitat Valenciana». La acción coincide con los días de mayor afluencia de visitantes y autoridades a Xàtiva con motivo de la Fira.

La reacción de Casc Antic Digne i Viu pone ahora el foco sobre la protección patrimonial del lugar. La entidad se pregunta si existe autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat para colocar lo que califica como una «lona publicitaria» en el ámbito del antiguo Real Monasterio de la Asunción o de Santa Clara, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y en su zona de afección.

La asociación amplía sus dudas a la proximidad de otros elementos protegidos del entorno. En concreto, alude a la zona de afección de la muralla y de su lienzo subsistente de l'Albereda, a la Font Reial del Lleó y al conjunto modernista del entorno de la antigua estación de servicio de la Fuente del León. Además, pregunta expresamente si la propuesta para colocar la lona «ha pasado por la Comisión Mixta de Patrimonio de Xàtiva».

El pronunciamiento de la entidad no asegura que esas autorizaciones no existan, sino que reclama públicamente que se aclare si fueron solicitadas y concedidas antes de efectuar la instalación.

El PP habla de «propaganda»

Por su parte, el Partido Popular de Xàtiva ha difundido un mensaje bajo el encabezamiento «Prioridades equivocadas en Xàtiva» en el que critica el gasto municipal destinado a la lona. «Dinero público para propaganda y grandes anuncios. Mientras tanto, hay vecinos de Xàtiva que siguen sin poder beber agua del grifo», afirma la formación, que acusa al ejecutivo local de equivocarse en sus prioridades.

Los populares sostienen que el debate «no va de colores políticos» y reclaman que se antepongan los servicios básicos y los problemas de los barrios. «Primero, los vecinos. Menos propaganda. Más gestión», señala el comunicado.

El PP exige además explicaciones directamente al alcalde, Roger Cerdà, sobre el coste de la iniciativa: «Debería explicar por qué se gasta dinero en vender proyectos mientras hay familias que siguen esperando algo tan básico como agua potable».

El proyecto que costó más de un millón de euros y que la Conselleria de Justicia ha decidido dejar guardado en un cajón es el del Palacio de Justicia en Santa Clara, que fue encargado a los despachos de los prestigisios arquiectos Ramón Esteve y Carlos Campos. Además, el ayuntamiento compró el inmueble BIC en peligro por 2 millones para alojar los juzgados y ahora la Generalitat se ha desentendido de la inversión.

Un pulso que continúa durante la Fira

La lona supone un nuevo episodio del prolongado enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Generalitat por el Palau de Justícia. El consistorio mantiene su apuesta por Santa Clara y ha solicitado al Consell que paralice la adquisición de una nueva parcela para trasladar allí el proyecto. El gobierno municipal llegó a advertir en julio de que acudiría a la vía contencioso-administrativa si la Generalitat mantiene el nuevo emplazamiento.

La Generalitat, por su parte, ha impulsado la búsqueda y adquisición de un terreno alternativo después de descartar Santa Clara para la nueva sede judicial, mientras el Ayuntamiento considera que abandonar este emplazamiento supone dejar atrás años de trabajo y una inversión ya realizada.