«El paper de Reina demostra que el joves cuidem les tradicions»
Nadin Ferrando, Reina de la Fira de Xàtiva 2026, afronta «amb molta il·lusió» l’arribada d'aquest esdeveniment i encara no assimila ser l’ambaixadora oficial de la festa
Com afrontes la Fira d’Agost sent enguany l’ambaixadora oficial de la festa?
L’afronte amb molta il·lusió. Tota xiqueta que ha viscut a Xàtiva i ha viscut la Fira des de menuda sap que es tracta d’un esdeveniment molt important. Per això l’afronte amb molta il·lusió, però també amb molts nervis.
Què vas sentir quan vas saber que anaves a ser la Reina de la Fira de Xàtiva?
Aquell dia ho vaig sentir com un somni, com si això no m’estiguera passant a mi. De fet, m’ha costat assimilar i creure que soc jo i encara no m’ho acabe de creure. La veritat és que impressiona molt la responsabilitat de saber que estàs representant una ciutat tan gran en la seua festa més important.
Què significa per a tu representar tota una ciutat en una de les seues setmanes més importants?
Representa l’orgull que sent de formar part d’esta ciutat, que és on vaig nàixer, on vaig créixer i on vull passar la resta de la meua vida. Soc de Xàtiva i quan estic ací sent que estic a casa. He estudiat molts anys a Alacant i recorde que quan tornava cada cap de setmana tenia una sensació molt bonica que ja estava a casa.
Hi ha algun moment d’este procés que mai oblidaràs?
Els preparatius. Està sent molt divertit. Arrossegues molta gent que ha aparcat la seua vida per a acompanyar-me. I això em fa sentir una persona estimada. També la confecció del meu vestit de Reina, que me l’està fent una xica del Genovés. Hem creat un equip molt guai entre ella, ma mare i jo, i m’està fent el vestit dels meus somnis.
Què significa la Fira de Xàtiva per a una persona que ha crescut a la ciutat?
Per a algú que ha nascut ací, la Fira de Xàtiva significa la setmana de l’any en què et retrobes amb gent que potser no has vist en tot l’any. Significa també passar temps de qualitat amb la teua família, amb els teus amics i gaudir de Xàtiva a través de molts actes.
Si hagueres de convéncer algú que mai ha estat en la Fira perquè la visitara, què li diries?
Li diria que no deixe passar l’oportunitat de poder veure el que Xàtiva oferix en estos cinc dies. Encara que ho veges en la tele o en les xarxes, això no reflectix tot el treball que hi ha darrere. Cal viure-ho en persona.
Quin acte esperes viure amb més emoció enguany?
El dia 14, que és la inauguració. Eixe dia l’espere amb moltes ganes perquè és quan comencem amb la inauguració, després la mascletà i ens posem amb els preparatius de totes les coses que em passaran una vegada en la vida. Tinc les expectatives molt altes. I segur que se superen, com s’estan superant les expectatives de tot el que m’està passant.
Com entens el paper de Reina de la Fira en ple segle XXI?
Crec que, tal com s’està veient en els últims anys, el paper de reina permet demostrar que la joventut també és respectuosa i que cuida les seues tradicions. Estic convençuda que si desapareguera la figura de la reina, o de les dames o dels acompanyants, res seria igual. Tots som igual d’importants.
Amb quina paraula definiries la Fira de Xàtiva?
La definiria com a excepcional.
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