La solución de Xàtiva para evitar que la lluvia vuelva a cerrar uno de sus cuatro principales accesos

Xàtiva quiere poner remedio a uno de los problemas que se repiten en la ciudad cada vez que llegan episodios de lluvias más o menos persistentes: la acumulación de agua y el consiguiente cierre al tráfico del paso subterráneo de la carretera de Simat. El ayuntamiento ha sacado a licitación por 30.030,40 euros la adquisición e instalación de un nuevo sistema de bombeo inteligente que sustituirá a unos equipos actualmente averiados.

La actuación afecta a un punto especialmente sensible para la movilidad de Xàtiva. De hecho, la documentación técnica municipal reconoce que el mal funcionamiento de las bombas obliga a cerrar durante los episodios de lluvia «una de las cuatro principales vías de acceso a la ciudad».

El problema se ha repetido durante los últimos temporales. Cuando las precipitaciones se mantienen durante un cierto tiempo, el agua tiende a acumularse en este punto bajo situado junto a la plaza de toros, lo que ha obligado en distintas ocasiones a interrumpir la circulación e incluso ha dejado algún coche atrapado.

El paso inferior de la carretera de Simat, cortado en el último episodio de lluvias en Xàtiva. / PI

La situación actual de la estación de bombeo explica la intervención. Las bombas existentes están averiadas y han quedado descatalogadas, por lo que no pueden ser reparadas con normalidad. A ello se suma que la instalación eléctrica ha sufrido actos vandálicos.

Hasta ahora, la solución que se adopta tiene carácter provisional. Cuando el paso queda inundado durante un episodio de lluvias, la Brigada Municipal de Obras tiene que trasladar hasta allí una bomba portátil de achique para evacuar el agua acumulada.

El nuevo sistema previsto por el Ayuntamiento estará formado por dos electrobombas sumergibles, de cuatro kilovatios de potencia cada una, con una de ellas destinada a funcionar como reserva. El objetivo es impulsar el agua acumulada desde la zona más baja del paso hasta una cota superior desde la que pueda incorporarse a la red de evacuación.

El contrato incluye también la compra e instalación de las bombas, junto a la limpieza previa del foso y la retirada de lodos, además de nuevas conducciones, válvulas, anclajes, conexiones eléctricas y un nuevo cuadro de mando y protección. La instalación deberá disponer además de sistemas automáticos para detectar el nivel del agua y poner en funcionamiento las bombas, así como mecanismos alternativos que permitan mantener el bombeo en caso de avería del sistema principal de control.

El proyecto contempla igualmente diferentes medidas de seguridad debido a que los trabajos y parte de los equipos se encuentran en un espacio subterráneo en el que pueden acumularse gases procedentes de los lodos.

Cuatro meses para ejecutar los trabajos

El plazo para que las empresas interesadas en el contrato presenten sus ofertas expira este próximo 17 de agosto.

Una vez adjudicado el contrato y autorizada la puesta en marcha de los trabajos, la empresa tendrá un plazo máximo de cuatro meses para completar el suministro, la obra necesaria, la instalación eléctrica y las pruebas de funcionamiento.

El Ayuntamiento pretende así disponer de una solución estable frente a un problema que se reproduce cada vez que la lluvia pone a prueba el drenaje de este punto de la ciudad y que obliga a cortar una conexión importante entre Xàtiva y la carretera de Simat.