La Federación Valenciana de Motociclismo quiere renovar el trazado de la carrera urbana de Xàtiva

Un nuevo 15 de agosto y Xàtiva se ha visto de nuevo literalmente invadida por los amantes del mundo del motociclismo. Bueno, los más tempraneros ya empezaron a dejarse notar ayer, cuando comenzaron a colocarse las clásicas y balas de paja que circundan el trazado urbano. La de Xàtiva es, según muchos entendidos, la carrera urbana más antigua de España. Y la gente apuesta por disfrutarla.

Y una cita de este calado es normal que se vaya renovando. Así lo ha confirmado el presidente de la Federación Valenciana de Motociclismo, José Luis Berenguer. El portavoz federativo ha expuesto que está bastante avanzado un proyecto para remozar alguna parte del recorrido y unificar los docks, actualmente dispersos en varias calles aledañas al circuito principal. "Queremos llegar a los 75 años con el circuito totalmente remodelado y un poco unificado", ha comentado.

Berenguer también ha destacado el ambiente que se vive en la capital de la Costera: "Es una prueba que tiene algo especial, que tiene lo que tiene que tener. Y eso es la pasión por este deporte, la gente está totalmente volcada. Y hablo de los moteros de antes, de los de ahora y los el futuro. Aquí hay pilotos de todo tipo, los que participan y los que están disfrutando de su pasión. Y, como siempre, hay miles de aficionados. Aquí muchísimo público. Para nosotros, que solamente nos dedicamos más a la parte deportiva, muchas veces dicen ¡Oye, es que el público es un problema!.. y no, el público nunca es un problema. Y menos aún un público tan cariñoso como el de Xàtiva".

"Ahora creo que lo que hay que hacer es ordenarlo todo un poco, que todo el mundo esté contento, disfrute y lo pase bien. Hemos dispuesto muchas medidas de seguridad e, incluso, queremos hacer unos avances que teníamos pendientes para este año, pero que queremos hacerlos para el año que viene. Estamos pendientes del Ayuntamiento para modificar el trazado, modificar mobiliario urbano y arreglar el tema del paddock", ha argumentado el presidente de la Federación.

"Por un lado, está la parte de la Fira y por otro está la parte del museo del deporte, es algo que ocurre todos los años, 73 años es toda la vida. Queremos llegar al 75 aniversario con un circuito totalmente remodelado y un poco evolucionado para seguir haciendo esto urbano, que es una maravilla. Este año hemos rendido un homenaje a Aspar, que ha venido con su gente, con sus pilotos". La leyenda del motociclismo español recibió una placa conmemorativa y realizó una vuelta con un grupo de pilotos veteranos, subidos a lomos de motos históricas. Aspar declaró que se siente un "privilegiado" por todo lo vivido en el mundo del motociclismo y departido con todo amante de las dos ruedas que se acercó a él.

También hicieron acto de presencia pilotos de elite mundial, como Manu González (actual lider del campeonato del mundo de Moto2), David Alonso (campeón del mundo Moto 3) y Nico Terol (campeón del mundo moto 3). Desde 1976 no se reunían tantas figuras del mundo del motociclismo en Xàtiva.

Resultados

Por lo que se refiere a los resultados de la cita, Israel Escalera (Supermotard), Jordi Gordo (80 series), Francisco de la Fuente (80 automáticas) y Sergio Fuertes (clásicas) fueron los ganadores de este año.

Jordi Gordo ganó en 80 series y se mostró exultante: "Ya he ganado unas 4 o 5 veces en Xàtiva, pero cada victoria es especial. El ambiente de Xàtiva es diferente al ser un circuito urbano. Corro con una Honda NS1 Y ha sido en la tercera vuelta cuando he podido acceder a liderar la prueba. Yo solamente hago carreras urbanas. Si no pasa nada volveré el año que viene".

Francisco de la Fuente triunfó en la categoría de 80 automáticas. "Ha sido una carrera espectacular, como la del año pasado. Vienes aquí y disfrutas de la gente, de todo lo que rodea a la carrera. Es una cita complicada, En la salida iba segundo, pero he podido ponerme primero. Llevo viniendo 5 años aquí y es espectacular, la verdad". Por su parte, Sergio Fuetes ganó en clásica: "Hacía unos años que no venía, Estoy muy contento de volver y volver a ganar. Ha sido una carrera muy dura, porque tenía un rival muy duro: Kike Erbil. He aguantado su ritmo todo lo que he podido y en la última vuelta he podido aguantarlo en la Bultaco Blue Mag".

Noticias relacionadas

A su vez, Israel Escalera fue el ganador en categoría Supermotard: "El nuestro es el más espectacular de los deportes. La moto es velocidad, agarre y derrapar. La verdad es que hoy he trabajado cómodo desde el primer día. He conseguido salir primero y luego ya me he distanciado un poco".