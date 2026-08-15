La Fira de Xàtiva, fiesta de interés…

Sorprendía el ayuntamiento de Xàtiva hace unos días, en la presentación, casi un año después, del balance de la afluencia y procedencia de las personas que acudieron a la Fira en 2025, tras la aplicación de –dicen- un novedoso sistema de rastreo anónimo de los teléfonos móviles, que, por ejemplo, el ayuntamiento de Cocentaina, tiene desde el año 2022, para su exitosa Fira de Tots Sants, con las declaraciones del alcalde de la ciudad sobre “abrir la vía para la declaración de fiesta de interés turístico internacional de la Fira d’agost”.

Corren tiempos de una enorme distancia entre la tozuda realidad y las declaraciones políticas locales, alimentadas con fantasiosos e ideales argumentarios de asesoramiento con un perfil cada vez más bajo, y el objetivo de perpetuar el coto cerrado de una gestión reduccionista que con el paso del tiempo y, sin iniciativa, comienza a mostrar evidentes carencias. Sería interesante saber, sinceramente, hasta qué punto se creen los máximos responsables municipales, los discursos en los actos oficiales de la Fira, elaborados, año tras año, sobre los textos de los anteriores glosando “la millor fira del món”

En la Comunitat Valenciana son fiestas de interés turístico internacional las Fallas de Valencia, los Moros y Cristianos de Alcoy o las Hogueras de San Juan de Alicante, entre otras. Sólo hay leer los requisitos normativos para la obtención ministerial de la declaración de fiesta de interés turístico internacional para darse cuenta que la actual Fira d’agost de Xàtiva se encuentra a años-luz de cumplirlos. El plan de difusión debería suponer al menos un 10% del total de la financiación de la fiesta, y ello acreditado documental y preceptivamente, por no hablar de los idiomas obligatorios en páginas web oficiales y perfiles en RRSS, parámetros de tráfico de impacto a nivel mundial, o la difusión en países prioritarios en los planes de marketing del Instituto de Turismo de España, o que la fiesta se adecúe a hábitos y motivaciones afines al perfil turístico definido en dichos planes de marketing. Para una celebración que a duras penas trasciende en las obligadas, y de corta duración, piezas de la televisión autonómica valenciana, está todo por hacer. Asimismo, que la duración y el ámbito de la fiesta propicie estancias de larga duración y con hábitosque generen la máxima rentabilidad turística, acreditado con un informe de perfil de turista, o que el turismo generado con la fiesta propicie hábitos de conducta saludables y refleje una imagen positiva y atractiva del país, favoreciendo un turismo sostenible, es hoy por hoy más que una utopía.

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Hablaba la regidora de cultura festiva del ayuntamiento de Xàtiva de la Fira d’agost, -273.539 visitas de personas procedentes de fuera de la ciudad entre los días 14 y 20 de agosto de 2025- como un referente de capitalidad de las comarcas centrales. La Fira de Tots Sants de Cocentaina alcanzó los 559.915 visitantes, en su 675 edición en el año 2021, con un tiempo lluvioso y frío, organizando una feria durante dos fines de semana consecutivos. Es Bien de Interés Cultural Inmaterial desde el año 2018 y Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 2019. Y su imparable éxito comenzó con un análisis realizado desde la Universidad de Alicante, al finalizar su edición de 2002, en la que se encontraba en un momento de incertidumbre, con gran afluencia de visitantes por su importancia desde el punto de vista tradicional pero sin estudiar posibilidades de mejora en una serie de aspectos, que analizados en profundidad, hacían de esta celebración, un evento lleno de carencias y que no explotaba todas las posibilidades que significaba para la población. ¿A que siguen esperando los responsables municipales de la Fira en Xàtiva mientras creen que engañan a la opinión pública?