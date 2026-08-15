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Ontinyent avisa antes de las fiestas: prohibidos los petardos fuera de los actos autorizados y orinar en la calle

El Ayuntamiento pide respetar el descanso vecinal, vigilar especialmente a los menores durante los actos nocturnos y seguir en todo momento las indicaciones de Policía Local, Protección Civil y organización

&quot;Filaes&quot; en la Entrada de Ontinyent de las pasadas fiestas, de 2025.

"Filaes" en la Entrada de Ontinyent de las pasadas fiestas, de 2025. / Perales Iborra

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Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha publicado este 14 de agosto un bando dirigido tanto a la ciudadanía como a las personas que visitarán el municipio durante las fiestas, en el que recuerda una serie de normas de convivencia y hace un llamamiento a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad, prudencia y respeto.

Entre las advertencias más destacadas figura la prohibición de utilizar petardos u otros artefactos pirotécnicos fuera de los actos autorizados. El consistorio señala que esta medida responde tanto a las molestias que pueden ocasionar como a los riesgos que suponen para las personas y los bienes.

El bando, firmado por el alcalde Jorge Rodríguez, también recuerda que está totalmente prohibido orinar en la vía pública y pide utilizar los servicios higiénicos habilitados durante las fiestas para contribuir a mantener limpias las calles y preservar la imagen de Ontinyent.

Atención a los ruidos y al descanso de los vecinos

El Ayuntamiento pide evitar cualquier comportamiento incívico que pueda causar molestias al vecindario. Entre los ejemplos que recoge expresamente el bando figuran gritar de manera innecesaria, golpear puertas o llamar repetidamente a los timbres de las viviendas, así como cualquier otra conducta que altere el descanso y la tranquilidad.

También se recuerda la obligación de respetar los horarios autorizados de las actividades festivas y seguir las indicaciones de la organización y de las autoridades competentes.

Los menores, bajo supervisión

Otro de los puntos destacados afecta a los menores de edad. El ayuntamiento señala que deberán permanecer bajo la supervisión de sus padres, madres, tutores o personas responsables, especialmente durante las actividades nocturnas y aquellos actos que concentren a un gran número de personas.

El consistorio reclama además la colaboración ciudadana para mantener limpios calles, plazas y espacios públicos mediante el uso de papeleras y contenedores, así como para proteger el mobiliario urbano, las zonas ajardinadas y el patrimonio municipal.

Durante las celebraciones, todas las personas deberán atender las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil, servicios sanitarios, personal de seguridad y responsables de la organización de los diferentes actos.

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"Las fiestas son patrimonio de todos. Su prestigio no depende únicamente de la calidad de los actos o la participación ciudadana, sino también del comportamiento de las personas que las hacen posibles", señala el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage, que cierra el bando apelando al civismo, la hospitalidad y el respeto que, según destaca, caracterizan al municipio, y anima a disfrutar de las fiestas “con alegría, responsabilidad y prudencia”.

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