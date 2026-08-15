Los técnicos evalúan los daños ocasionados en el escenario de la Nit Jove de Xàtiva para confirmar si se mantiene el concierto
La tormenta ha ocasionado desperfectos y el Ayuntamiento pìde "comprensión" a la espera de adoptar una decisión sobre la posible cancelación
La tormenta ha arreciado con fuerza esta tarde en gran parte de las comarcas centrales. Así, se han reportado ráfagas de viento de hasta 95 kilómetros por hora en localidades como Xàtiva. De hecho, en la capital de la Costera han caído árboles y se han registrado daños en fachadas y puestos de venta del Reial de la Fira. Y el mal tiempo también podría afectar al concierto de la Nit Jove tras registrarse daños en el escenario. Por el momento, no hay una decisión adoptada. Así, desde el Ayuntamiento de Xàtiva han apuntado que "la tormenta de esta tarde en Xàtiva ha ocasionado daños en el escenario del Espacio Escénico de la Murta. En estos momentos se está evaluando la situación y trabajando para solucionar los desperfectos, para determinar si es posible celebrar esta noche el Concierto de la Nit Jove donde participarán La Fúmiga, Naina y Romàntic Dimoni. Informaremos tan pronto como sea posible sobre la decisión definitiva. Gracias por la comprensión", exponen desde el consistorio.
Lo que sí se ha cancelado la programación en la zona del Palasiet, centrada en un tributo a Bruno Lomas con reconocimiento paralelo a la figura de Mike Canon, cantante local que fue muy popular durante décadas por sus interpretaciones de versiones en locales falleros. Y el teatro de la Plaça de la Seu.
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