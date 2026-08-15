Los tendidos eléctricos matan a 14 búhos reales al año en la Costera, la Canal y la Vall con Ontinyent como principal punto negro

El búho real es la principal víctima de las electrocuciones de fauna registradas en la Vall d’Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés. Los datos recopilados entre 2020 y 2025 por la Generalitat contabilizan 141 animales muertos en los tendidos eléctricos de las tres comarcas y 83 de ellos son búhos reales. Es decir, casi seis de cada diez animales electrocutados pertenecen a esta especie.

El análisis permite poner nombre a las víctimas de los tendidos eléctricos. Después del búho real aparecen 24 cernícalos vulgares y 13 cigüeñas blancas, mientras que el resto de casos se reparte entre culebreras europeas, águilas, azores, garduñas, cárabos y otras especies. Las aves representan el 96,5 % de los animales muertos por esta causa.

La Vall d’Albaida es la comarca donde se ha registrado una mayor mortalidad por electrocución, con 90 ejemplares entre 2020 y 2025. Son casi el 64 % de todos los casos documentados en las tres comarcas. Y también aquí el búho real sobresale claramente sobre el resto. De esos 90 animales, 55 son búhos reales, más del 61 %. A ellos se añaden 12 cigüeñas blancas y 11 cernícalos vulgares.

El listado incluye además dos águilas perdiceras, dos culebreras europeas, dos cárabos comunes y dos garduñas. También aparecen un gavilán común, un azor común, una ardilla roja y una urraca común. La fotografía que dibujan los datos es, por los tanto, especialmente dura para las grandes y medianas aves.

24 búhos reales y 11 cernícalos muertos en la Costera

La Costera acumula 41 animales electrocutados durante el mismo periodo. Más de la mitad vuelven a ser búhos reales: 24 ejemplares, el 58,5 % del total de la comarca. El segundo animal más golpeado es el cernícalo vulgar, con once muertes, seguido a mucha distancia por dos garduñas. Los registros incluyen también un busardo ratonero, una cigüeña blanca y un águila calzada, además de un ave que no pudo ser identificada hasta especie. Entre búhos reales y cernícalos se concentran así 35 de las 41 electrocuciones de la Costera.

La Canal de Navarrés, por su parte, presenta diez muertes por electrocuciones entre 2020 y 2025. Cuatro de ellas corresponden a búhos reales y dos a cernícalos vulgares. Completan la relación una culebrera europea, un mochuelo europeo, un águila calzada y un azor común. Aunque el volumen es muy inferior al de la Vall d’Albaida y la Costera, vuelve a repetirse el mismo patrón: las rapaces son las principales víctimas.

Ontinyent encabeza las electrocuciones y Castelló de Rugat los atropellos

El impacto tampoco se reparte de forma uniforme entre municipios. Ontinyent es, con diferencia, el término municipal de las tres comarcas más castigado por las electrocuciones, con 30 animales muertos entre 2020 y 2025, la mitad de los cuales (15) fueron búhos reales. Además, Ontinyent concentra por sí solo el 21,3 % de las 141 electrocuciones registradas en las tres comarcas. seguido de Albaida, con 12; Moixent, con 10; Llutxent, con siete; y Benigànim y Aielo de Malferit, con seis cada uno.

El mapa cambia cuando se analizan los atropellos, cuya base de datos llega hasta el 15 de abril de 2026: Castelló de Rugat encabeza la lista con 32 animales muertos desde el año 2020, seguido muy de cerca por Xàtiva, con 31. A continuación aparecen Albaida, con 25; Ontinyent, con 23; Montaverner y Bocairent, con 22 cada uno; Terrateig, con 21; y la Font de la Figuera, con 20. En la Canal de Navarrés, Enguera es el municipio con más atropellos, con cuatro, mientras que en la Costera destaca Xàtiva y en la Vall d’Albaida, Castelló de Rugat. Un total de 377 animales han muerto atropellados en la Costera, la Canal y la Vall entre el año 2020 y abril de 2026.

Enguera bate en 2025 el récord de animales muertos en eólicos

La Base de Datos de mortalidad de la fauna deja además otro indicador especialmente llamativo en la Canal de Navarrés, aunque en este caso relacionado con los aerogeneradores de Enguera. El año 2025 cerró con ocho animales muertos registrados en las instalaciones eólicas de esta localidad, la cifra anual más alta desde que se pusieron en marcha en 2011.

Hasta ahora, el máximo de víctimas mortales anterior se situaba en los siete animales registrados en 2020. La evolución refleja cinco muertes en 2021, ninguna registrada en 2022, otras cinco en 2023 y cinco en 2024, antes de alcanzar las ocho de 2025, que se corresponden con cuatro aves y cuatro murciélagos. Entre las aves figuran un buitre leonado, un cernícalo vulgar, un vencejo común y una gallineta común. Los otros cuatro casos corresponden a murciélagos: un murciélago enano, un murciélago de Cabrera y dos ejemplares que pudieron adscribirse al grupo formado por ambas especies, pero sin determinar con precisión cuál de ellas era.

La presencia de quirópteros no es excepcional en los registros de mortalidad eólica de Enguera. Entre 2020 y 2025, 12 de los 30 animales localizados muertos en instalaciones eólicas fueron murciélagos, el 40 %. Los otros 18 fueron aves.

Los registros no representan necesariamente toda la mortalidad que se produce en el territorio, sino los ejemplares encontrados y documentados en las bases analizadas. Aun así, las cifras permiten identificar patrones muy claros: el búho real aparece como la gran víctima de las electrocuciones y Enguera acaba de registrar en 2025 su peor año de mortalidad eólica desde 2011.