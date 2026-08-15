La tormenta hace acto de presencia en el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva
Truenos, relámpagos y fuertes rachas de viento causan desperfectos en árboles y en parte del mobiliario de algunos de los 200 puestos de venta
Los modelos de predicción climatológica habían reportado la más que posible aparición de una fuerte tormenta para la tarde de la jornada de hoy en varios territorios de la provincia de Valencia. Y las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés están entre ellos. Así, las fuertes rachas de viento, los relámpagos y los truenos han hecho acto de presencia en el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva. Todo ha sucedido a partir de las cinco horas de la tarde y se han reportado rachas de hasta 95 kilómetros por hora en la capital de la Costera.
La concatenación de la prueba urbana de motociclismo y el concierto de la Nit Jove -con la Fúmiga como grupo principal- han llevado al Ayuntamiento de Xàtiva ha estimar que podrían pasar por la ciudad unas 50.000 almas. Así lo ha certificado el propio alcalde Roger Cerdà tras ser consultado por Levante-EMV: "El año pasado fueron 46.000 y el concierto de este año apunta a ser más masivo". Dicha cifra podría bajar en caso de cancelarse el evento musical. Las fuentes municipales consultadas por este diario han confirmado que prefieren ser cautos y esperar a ver cómo evoluciona el panorama climatológico antes de adoptar cualquier tipo de decisión.
El mal tiempo ha afectado a las fachadas de varios establecimientos y puestos de venta y ha ocasionado la caída de árboles de grandes dimensiones en la calzada. De momento, es pronto para calibrar el alcance de los daños y la Policía Local y los servicios municipales ya están trabajando sobre el terreno.
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