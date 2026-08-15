Xàtiva aplaza el concierto de La Fúmiga para el sábado 22 de agosto tras los daños por la tormenta
El Ayuntamiento de Xàtiva confirma la nueva fecha del concierto de la Nit Jove, manteniendo artistas y horario tras el aplazamiento
El Ayuntamiento de Xàtiva ha conformado que el concierto de la Nit Jove programado para hoy tendrá lugar el próximo sábado 22 de agosto. Así, desde el consistorio han comentado que "los daños ocasionados en la estructura del escenario de la Muerta, a causa de la tormenta, hacen imposible que se pueda celebrar en condiciones el concierto en el día de hoy. El concierto de la Nit Jove se aplaza al sábado 22 de agosto, con todos los artistas, el mismo horario y las mismas condiciones. Cualquier persona que no pueda asistir, podrá solicitar la devolución de las entradas a partir del lunes, en la web entradas360.com".
Los técnicos han evaluado los daños ocasionados en el escenario y la decisión se ha adoptado media hora antes del comienzo de la cita musical.
Y es que el mal tiempo ha hecho acto de presencia de forma notable en la capital de la Costera durante la tarde. Se han reportado rachas eólicas de hasta 95 kilómetros por hora y se han registrado caída de árboles y daños en las fachas de algunos locales y puestos del Reial de la Fira.
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