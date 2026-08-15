Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto sur EspañaIntento de cruzar a CeutaTiroteo PaternaIncendios en ValenciaAlcalde CofrentesTurismo València
instagramlinkedin

Xàtiva aplaza el concierto de La Fúmiga para el sábado 22 de agosto tras los daños por la tormenta

El Ayuntamiento de Xàtiva confirma la nueva fecha del concierto de la Nit Jove, manteniendo artistas y horario tras el aplazamiento

Xàtiva aplaza el concierto de la Nit Joven para el sábado 22 de agosto

Xàtiva aplaza el concierto de la Nit Joven para el sábado 22 de agosto / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis G. Llagües

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha conformado que el concierto de la Nit Jove programado para hoy tendrá lugar el próximo sábado 22 de agosto. Así, desde el consistorio han comentado que "los daños ocasionados en la estructura del escenario de la Muerta, a causa de la tormenta, hacen imposible que se pueda celebrar en condiciones el concierto en el día de hoy. El concierto de la Nit Jove se aplaza al sábado 22 de agosto, con todos los artistas, el mismo horario y las mismas condiciones. Cualquier persona que no pueda asistir, podrá solicitar la devolución de las entradas a partir del lunes, en la web entradas360.com".

Los técnicos han evaluado los daños ocasionados en el escenario y la decisión se ha adoptado media hora antes del comienzo de la cita musical.

Noticias relacionadas

Y es que el mal tiempo ha hecho acto de presencia de forma notable en la capital de la Costera durante la tarde. Se han reportado rachas eólicas de hasta 95 kilómetros por hora y se han registrado caída de árboles y daños en las fachas de algunos locales y puestos del Reial de la Fira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El granizo y la lluvia ya descargan con fuerza en el interior de Valencia: Requena registra rachas de viento de 73 km/h
  2. Colapso en las carreteras: Un camión volcado obliga a cortar la A-7 en plena operación salida y otro accidente bloquea el baipás en sentido Barcelona
  3. El detenido tras convivir 8 meses con su padre muerto dice que “perdía dinero teniéndolo ahí”
  4. Metrovalencia reforzará el servicio nocturno de la Línea 1 el lunes 17 y martes 18 para facilitar la movilidad por la ‘Festa de les Alfàbegues’ de Bétera
  5. Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios
  6. Una avería deja más de dos horas varados a 160 pasajeros en un avión a punto de despegar en Manises
  7. Así influyó el eclipse en los animales del BIOPARC: Desde la búsqueda inmediata de refugio, preparativos grupales o inicio del ciclo de sueño
  8. Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento mientras las noches tórridas no dan tregua: la Aemet activa varios avisos en la Comunitat Valenciana

Xàtiva aplaza el concierto de La Fúmiga para el sábado 22 de agosto tras los daños por la tormenta

Xàtiva aplaza el concierto de La Fúmiga para el sábado 22 de agosto tras los daños por la tormenta

Todas las imágenes de la 73ª edición de la carrera urbana de motos de Xàtiva

La Federación Valenciana de Motociclismo quiere renovar el trazado de la carrera urbana de Xàtiva

La Federación Valenciana de Motociclismo quiere renovar el trazado de la carrera urbana de Xàtiva

Así ha sido la 73ª edición de la carrera urbana de motos de Xàtiva

Los técnicos evalúan los daños ocasionados en el escenario de la Nit Jove de Xàtiva para confirmar si se mantiene el concierto

La tormenta hace acto de presencia en el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva

La tormenta hace acto de presencia en el "Supersábado" de la Fira de Xàtiva

Así ha sido el impacto de la tormenta en el "Supersábado de la Fira de Xàtiva"

Ontinyent avisa antes de las fiestas: prohibidos los petardos fuera de los actos autorizados y orinar en la calle

Ontinyent avisa antes de las fiestas: prohibidos los petardos fuera de los actos autorizados y orinar en la calle
Tracking Pixel Contents