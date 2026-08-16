Diana Morant reivindica en la Fira d’Agost de Xàtiva las inversiones pendientes de la Generalitat

La secretaria general del PSPV-PSOE y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, ha visitado este domingo la Fira d’Agost de Xàtiva, donde ha compartido un desayuno con 135 militantes y simpatizantes socialistas y ha reivindicado ante la Generalitat Valenciana la ejecución de varios proyectos pendientes en la ciudad.

Morant ha sido recibida a las puertas del Ayuntamiento por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y representantes del grupo municipal socialista. Tras el encuentro con la militancia, la dirigente socialista ha participado en una reivindicación pública ante el recinto de Santa Clara para reclamar la recuperación del proyecto del nuevo Palau de Justícia.

El PSPV-PSOE exige a la Generalitat que mantenga su compromiso con esta infraestructura y dé una solución para dotar al partido judicial de Xàtiva de unas instalaciones modernas y adecuadas. El Ayuntamiento adquirió el antiguo Real Monasterio de Santa Clara por 2,2 millones de euros y cedió gratuitamente el inmueble a la Generalitat en 2022 para convertirlo en sede del nuevo Palacio de Justicia.

Diana Morant, con Roger Cerdà, en un puesto de abanicos. / PSPV

Sin embargo, la Conselleria comunicó en enero de 2026 que descartaba esta ubicación y posteriormente inició el procedimiento para revertir la cesión. Para los socialistas de Xàtiva, la decisión supone un paso atrás y reclaman al Consell una respuesta clara y recursos suficientes para garantizar unas instalaciones judiciales dignas.

Sanidad, vivienda y cultura

Durante la visita, Morant también ha puesto el foco en otras inversiones que, según el PSPV-PSOE, siguen pendientes de desarrollo por parte de la Generalitat.

Entre ellas figura el nuevo Centro de Salud Xàtiva II-Cecília Sanz, que inicialmente contemplaba una inversión autonómica de 4,5 millones de euros, mientras que los presupuestos de 2026 recogen una consignación de 119.000 euros.

También se ha reclamado el cumplimiento del Plan de Vivienda Joven del casco antiguo, elegido como proyecto más votado en los Presupuestos Participativos de la Generalitat de 2022. La iniciativa contaba con 3,5 millones de euros para adquirir, rehabilitar y adaptar 50 viviendas destinadas al alquiler asequible para jóvenes. Hasta el momento, según censura el PSPV-PSOE, únicamente se han adquirido cinco inmuebles y las obras no han comenzado.

Otro de los proyectos señalados ha sido el Centre Raimon de Actividades Culturales (CRAC). Los socialistas reclaman que la Generalitat mantenga su aportación económica y adapte formalmente el convenio a los nuevos plazos de ejecución. Las obras fueron adjudicadas definitivamente por el Ayuntamiento en junio de 2026 por 9,33 millones de euros y está previsto que comiencen a partir de septiembre.

En materia sanitaria, el PSPV-PSOE también ha reclamado un plan plurianual para renovar y ampliar el Hospital Lluís Alcanyís, con financiación suficiente y un calendario de ejecución. La formación compara los 300.000 euros actualmente previstos para la ampliación o reforma con los 17,5 millones contemplados en 2023 durante la etapa de gobierno socialista.

Recorrido por el Real de la Fira

Tras el encuentro con la militancia, Diana Morant ha recorrido el Real de la Fira, donde ha visitado el estand más antiguo y ha recibido como obsequio un tradicional abanico artesanal.

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La jornada ha concluido con su participación en la mascletà desde el Jardí de la Pau, en una visita que ha combinado el encuentro con la militancia socialista y la reivindicación de las inversiones que el PSPV-PSOE considera prioritarias para Xàtiva.