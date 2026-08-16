Las motos y la lluvia protagonizan el «Supersábado» de la Fira de Xàtiva

La capital de la Costera ya está inmersa en la semana de mayor presión humana del año debido a los 120 actos que se programan durante la Fira. El trazado de más de 200 puestos de venta también está acogiendo una notable afluencia y ayer se solaparon dos eventos de gran asistencia: la tradicional carrera urbana de motos y la Nit Jove, con la Fúmiga -que está inmersa en una gira de despedida por varias localidades- como banda principal.

El «Supersábado» de la Fira de Xàtiva causó que la ciudad se viera invadida por miles de almas. El Ayuntamiento lanzó una previsión -quizás modificada por la aparición vespertina del mal tiempo- de la posible llegada a la ciudad de un total de 50.000 personas durante el transcurso del día.

Consultado por Levante-EMV sobre cómo se prepara una ciudad como Xàtiva para acoger a tanta gente en un día como el de ayer, el alcalde Roger Cerdà explicó que «trabajamos con mucho tiempo y con mucha previsión y , sobre todo, con mucha colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». «En definitiva, hablamos de muchísima gente implicada en la organización. Somos prácticamente entre 300 y 350 personas en el conjunto de la organización de la Fira. La cita año tras año acoge un tamaño que requiere de la máxima atención y, gracias al esfuerzo de muchas personas, conseguimos que las cosas salgan como están saliendo. La presencia de gente en las motos es masiva y el concierto de la Fúmiga ha agotado todas las entradas», expresó. Sin embargo, el aplazamiento del evento musical al próximo sábado 22 de agosto minimizó dicha cifra.

Carrera de motos

La jornada comenzó con la tradicional carrera urbana de motos de la Fira de Xàtiva. Miles de personas -se vendieron 4.500 entradas según la organización- disfrutaron de la cita deportiva. Se coordinó un homenaje a Jorge Martínez Aspar e hicieron acto de presencia otros pilotos de elite, como Manu González (actual líder del campeonato del mundo de Moto2), David Alonso (campeón del mundo Moto 3) y Nico Terol (campeón del mundo moto 3). Desde 1976 no se reunían tantas figuras del mundo del motociclismo en Xàtiva.

En el lado político, apareció el vicepresidente José Luis Díez, arropado por los concejales del PP locales, el actual equipo de gobierno con el alcalde Roger Cerdà a la cabeza y hasta el exalcalde popular Alfonso Rus se dejó ver.

Agustí Perales Iborra

La tormenta

Y no fueron los únicos protagonistas del día. Los modelos de predicción climatológica habían reportado la más que posible aparición de una fuerte tormenta para la tarde de la jornada de ayer en varios territorios de la provincia de Valencia. Y las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés estuvieron entre ellos. Así, las fuertes rachas de viento, los relámpagos y los truenos hicieron acto de presencia en el «Supersábado» de la Fira de Xàtiva. Todo sucedió a partir de las 17 horas y se reportaron rachas de hasta 95 kilómetros por hora en la capital de la Costera.

El mal tiempo causó daños en las fachadas de varios establecimientos y puestos de venta del Reial de la Fira y ocasionó la caída de árboles de grandes dimensiones en la calzada.

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Y las lluvias causaron que el concierto de la «Nit Jove» se aplazara hasta el sábado 22 de agosto. El Ayuntamiento apuró hasta última hora para confirmar si se podía celebrar la cita. Se mantienen las mismas condiciones y los mismos artistas. Un «Supersábado» protagonizado por las lluvias y las motos en Xàtiva.