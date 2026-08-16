Susto en Moixent: un toro se escapa y obliga a confinar a los vecinos en sus casas

"Atención, el toro en cuerda se encuentra suelto. Rogamos que la gente se resguarde en las casas". Este es el inquietante mensaje que el Ayuntamiento de Moixent ha enviado a los vecinos esta mañana en plenas fiestas después de conocerse que el toro de la Ganadería Dani Machancoses, programado para este domingo 16 de agosto, se había liberado de la cuerda con la que un grupo de aficionados controlaba su marcha.

Desatado y visiblemente alterado, el animal ha comenzado a circular por las calles de la localidad a gran velocidad, generando momentos de tensión entre los vecinos y las personas que se encontraban en la vía pública. Varios jóvenes han seguido al toro durante su recorrido, mientras se trataba de evitar que pudiera alcanzar zonas más concurridas del municipio.

Durante la huida, el ejemplar ha terminado entrando en un solar abandonado, donde ha quedado acotado el espacio de movimiento del animal. Los integrantes de la peña organizadora de la fiesta han trabajado para conseguir capturarlo y devolverlo al lugar previsto para la celebración.

Finalmente, el toro ha podido ser encerrado y la situación ha quedado controlada, eliminándose el peligro para los vecinos. El incidente ha obligado, no obstante, a extremar las precauciones durante varios minutos y ha dejado en Moixent escenas de tensión ante la presencia del animal suelto por las calles.