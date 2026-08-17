Bocairent tendrá una nueva iglesia tras 30 años de espera: una permuta de terrenos desbloquea el proyecto de la Santa Cruz

Construir una nueva iglesia no es precisamente un proyecto habitual en pleno siglo XXI. En Bocairent, sin embargo, una iniciativa planteada hace más de tres décadas acaba de dar un paso decisivo para convertirse finalmente en realidad. La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y el Ayuntamiento de Bocairent formalizaron el pasado 7 de agosto la escritura de permuta de bienes que permite desbloquear la construcción de la nueva iglesia del barrio de la Santa Cruz, un proyecto cuyos primeros pasos se remontan al año 1995.

La operación da cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad por el pleno municipal el 29 de julio e implica un cambio fundamental: la Parroquia pasa a ser propietaria del solar situado entre las calles Dos de Mayo y José Puig, donde se levantará el nuevo templo. A cambio, el Ayuntamiento incorpora a su patrimonio la actual capilla de la Santa Cruz, situada entre las calles Dos de Mayo y València.

En 1995, el Ayuntamiento cedió a la Parroquia durante tres décadas el uso del solar destinado a la construcción del nuevo templo. Entonces llegaron incluso a ejecutarse algunos trabajos iniciales, entre ellos el desmonte del terreno y la construcción del muro perimetral. El proyecto, sin embargo, quedó paralizado.

Durante los años siguientes, la Parroquia tuvo que afrontar actuaciones patrimoniales de gran envergadura, especialmente la restauración de la iglesia parroquial y la adquisición del monasterio en 2007. El esfuerzo económico necesario para acometer estas intervenciones terminó relegando la construcción de la nueva iglesia de la Santa Cruz.

Tres décadas después, el proyecto vuelve ahora al primer plano. El paso dado este mes de agosto no responde únicamente a la voluntad de recuperar una vieja aspiración. Las condiciones necesarias para construir un nuevo templo también han cambiado desde 1995. Según explican desde la Parroquia, los actuales criterios establecidos por la Santa Sede exigen que el terreno sobre el que se levante una iglesia sea propiedad de la propia institución religiosa. La antigua fórmula de cesión de uso, por tanto, ya no resultaba válida. La permuta resuelve ese obstáculo y convierte por primera vez a la Parroquia en propietaria plena de la parcela prevista para levantar la iglesia de la Santa Cruz.

La actual capilla seguirá abierta durante las obras

El intercambio de propiedades no supondrá que el barrio se quede sin espacio de culto mientras se construye el nuevo edificio. Aunque la actual capilla de la Santa Cruz pasa a manos municipales, la Parroquia podrá continuar utilizándola para celebrar misa y desarrollar sus actividades habituales gracias a un convenio de cesión de uso aprobado también por unanimidad por el Ayuntamiento el pasado 11 de agosto. La intención es que la actividad parroquial continúe con normalidad durante todo el periodo necesario para proyectar y construir la nueva iglesia.

Uno de los argumentos que sustentan el proyecto es la propia evolución urbana de Bocairent. Una parte importante de la población reside actualmente en el barrio de la Santa Cruz y en su entorno, mientras que la iglesia parroquial se encuentra en el corazón del Barrio Medieval. Su emplazamiento plantea dificultades de acceso, especialmente para personas mayores, con movilidad reducida o con problemas para desplazarse por las zonas de mayor pendiente del casco histórico. La futura iglesia pretende responder precisamente a esa realidad.

El nuevo templo estará ubicado en una zona más próxima a buena parte de los vecinos y busca facilitar tanto la asistencia a las celebraciones religiosas como el desarrollo de la actividad parroquial.

El siguiente paso: diseñar la nueva iglesia

Superada la fase administrativa, comienza ahora una etapa diferente. La Parroquia podrá avanzar en la redacción del proyecto arquitectónico que definirá cómo será la futura iglesia de la Santa Cruz. La intención es trabajar ahora en el diseño y presentar posteriormente la propuesta al vecindario y a la feligresía cuando alcance un grado suficiente de definición.

Todavía queda, por tanto, recorrido antes de que comiencen las obras, pero la firma de la permuta elimina uno de los principales obstáculos que mantenían paralizado el proyecto.

La construcción contará además con el respaldo del Arzobispado de València, que se ha comprometido a ayudar a la Parroquia a afrontar la financiación necesaria. La fórmula planteada contempla que el Arzobispado facilite los recursos para acometer las obras y que posteriormente la Parroquia vaya devolviendo progresivamente las cantidades aportadas.

El apoyo económico, unido al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento sobre la propiedad de los terrenos, configura así la base sobre la que se intentará hacer viable la construcción. El párroco de Nuestra Señora de la Asunción, Vicent Femenia Ribes, considera que la permuta supone “un gran paso” para retomar un proyecto que considera necesario por la distribución actual de la población y por los problemas de accesibilidad tanto de la iglesia parroquial como del monasterio.

Femenia habla además de un “proyecto apasionante” que la comunidad cristiana espera poder ver realizado después de tantos años. El alcalde de Bocairent, Xavi Molina Martí, también destaca la colaboración entre Ayuntamiento, Parroquia y Arzobispado para recuperar una iniciativa nacida hace tres décadas.

La permuta, además, permitirá al consistorio disponer de la actual capilla como inmueble municipal para atender futuras necesidades una vez pueda producirse el traslado definitivo al nuevo templo.

Más de treinta años después de que Bocairent comenzara a impulsar una nueva iglesia para la Santa Cruz, el proyecto vuelve así a ponerse en marcha. Esta vez, con el terreno ya en manos de la Parroquia y con el compromiso institucional necesario para intentar convertir aquella iniciativa de 1995 en un nuevo templo.