"Tenemos la caseta en Bixquert desde hace décadas y nunca nos habían robado"

Los vecinos de Bixquert han denunciado un nuevo robo registrado en el diseminado de Xàtiva, ocurrido el pasado fin de semana. Los "cacos" entraron en una caseta rompiendo una reja y una ventana de la parte trasera y se llevaron un escaso botín. Tal y como ha pasado en otras ocasiones, los destrozos ocasionados seguramente serán más costosos de reparar que la mercancía que fue robada.

Reme Sala, la dueña de la vivienda siniestra, ha atendido a Levante-EMV y explicado lo ocurrido: "Me entraron a robar, no sé el día que vinieron la verdad, nosotros llegamos el fin de semana de vacaciones y nos encontramos todo el pastel". "La sensación de inseguridad es tremenda, en más de 50 años que tenemos la caseta es la primera vez que nos entran", ha proseguido.

Consultada por el botín cosechado por los ladrones, ha confirmado que fue bastante escaso: "Lo harían todo de forma muy rápida, por si volvíamos. Se llevaron un bolso de Valentino que me habían regalado mis hijos, otro pequeñito y tres pulseras de acero, de bisutería, nada más. Eso sí, lo revolvieron todo".

A su vez, la dueña del inmueble ha relatado que tiene la sensación de que los ladrones vigilaron la casa: "Entraron por detrás, arrancando una reja y quitando una ventana. Hemos estado unos días de vacaciones, yo tengo la manía de que estaban vigilando. Hasta dejamos el coche en una zona cercana". Y ha confirmado que la Guardia Civil ya ha estado en su domicilio: "Me dijeron que lo mirara todo bien, que analizara todo lo que falta y luego denunciara.Tengo varias cámaras de seguridad, pero no sale nada en las imágenes. Han entrado por un sitio que no graban, sabían lo que hacían".

"La sensación de inseguridad en Bixquert es enorme. Aquí siempre hemos tenido las puertas abiertas y no pasaba nada. Hemos pasado varias noches sin dormir del miedo", ha apostillado Sala.

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"Los robos no cesan"

La situación ha sido denunciado por el grupo "Vecinos de Bixquert organizados" en sus perfiles oficiales en redes sociales. "Mientras nos hablan de que la delincuencia baja, los robos no cesan y las imágenes hablan por sí solas. Una vivienda más. Una familia más. Y otra vez la misma sensación de inseguridad. En plena Fira de Xàtiva, máxima alerta. No queremos más estadísticas que contradigan lo que vivimos. Queremos prevención, vigilancia y seguridad", exponen.