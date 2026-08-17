‘Chimo’ centrarà els homenatges al mestre Ferrero durant la Setmana Gran
La filla del compositor, Pilar Ferrero, dirigirà la marxa mora més universal en l'Entrada de Bandes, dins d'una programació que reivindica el llegat d'una de les figures més influents de la música festera valenciana
Les Festes de Moros i Cristians d’enguany estan marcades per una efemèride molt especial. Coincidint amb el centenari del naixement de José María Ferrero Pastor, Ontinyent dedicarà diversos dels actes més emblemàtics de la Setmana Gran a recordar la figura del compositor que va revolucionar la música festera amb obres com Chimo, convertida amb el pas del temps en una de les marxes mores més interpretades.
El moment més simbòlic arribarà el dijous 20 d’agost durant l’Entrada de Bandes. Després de la desfilada de les societats musicals, la interpretació conjunta de Chimo adquirirà enguany un significat especial, ja que serà dirigida per Pilar Ferrero, directora del Conservatori Professional de Música Josep Melcior Gomis i filla del mestre. La seua participació convertirà un dels instants més esperats de les festes en un homenatge carregat d’emoció a qui va deixar una empremta inesborrable en la història musical d’Ontinyent.
La commemoració també estarà present en el mateix acte amb la creació d’un nou guardó que distingirà la societat musical que realitze la millor interpretació d’un pasdoble de José María Ferrero durant l’Entrada de Bandes. La iniciativa pretén incentivar la difusió del seu repertori i posar en valor una producció musical que va molt més enllà de Chimo.
Una figura més enllà de 'Chimo'
Nascut a Ontinyent el 1926, José María Ferrero és una de les figures més rellevants de la música festera del segle XX. Director, compositor i pedagog, la seua obra ha traspassat l’àmbit local fins a convertir-se en referència obligada dins del món dels Moros i Cristians. Chimo, estrenada el 1964, és hui una de les composicions més conegudes i interpretades del gènere, però el seu catàleg inclou desenes d’obres que han contribuït a definir la sonoritat de les festes valencianes.
Precisament per la transcendència del seu llegat, l’Ajuntament d’Ontinyent va dissenyar un ampli programa commemoratiu que s’estén al llarg de tot l’any i que combina activitats divulgatives, concerts, exposicions i iniciatives destinades a preservar la seua memòria. Entre les actuacions més destacades figura la creació d’un espai expositiu permanent dedicat al mestre a la Casa de Cultura, on s’exhibiran partitures originals, instruments, documentació i altres materials cedits per la família. Paral·lelament, també s’està renovant la pàgina web dedicada al compositor per facilitar la difusió de la seua obra.
La commemoració ha traspassat igualment l’àmbit local. Al llarg de l’any s’han programat concerts homenatge, activitats impulsades per la Undef, l’edició d’un còmic divulgatiu, una exposició itinerant per a centres educatius i conservatoris, així com la inclusió de l’obra Fantasía Muladiana com a peça obligada al Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València. El calendari culminarà al desembre amb un número monogràfic de la revista Almaig i un concert simfònic dedicat al compositor.
Un concert històric per a obrir els grans homenatges
Abans de l’arribada de les festes, el centenari ja va viure un dels seus moments més destacats el passat 25 de juliol, quan les quatre societats musicals federades d’Ontinyent van compartir per primera vegada escenari en un concert extraordinari celebrat a l’esplanada de Tortosa i Delgado.
La cita va reunir centenars d’espectadors i va culminar amb una interpretació conjunta de Chimo dirigida per Daniel Ferrero, fill del compositor, en una de les imatges més emotives de la commemoració. Aquell concert va servir d’avantsala als homenatges que continuaran durant la Setmana Gran i va confirmar la vigència del llegat musical de José María Ferrero, cent anys després del seu naixement.
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