Compromís pide revisar la gestión de los contenedores de residuos orgánicos en l’Alcúdia de Crespins

Compromís per l’Alcúdia de Crespins ha solicitado al ayuntamiento una revisión de la gestión de los contenedores marrones destinados a residuos orgánicos, después de que vecinos del municipio hayan trasladado quejas relacionadas con su ubicación, limpieza y mantenimiento.

Según expone la formación, durante el mes de agosto se han presentado escritos ante el ayuntamiento en los que se advierte de molestias como malos olores, presencia de moscas y mosquitos y posibles problemas de salubridad en el entorno de algunos de estos contenedores.

Entre las peticiones planteadas figura que los responsables municipales comprueben directamente la situación en las zonas afectadas para valorar el alcance de las incidencias denunciadas.

El portavoz de Compromís, Pepe Garrigós, considera que la implantación de la recogida de residuos orgánicos debe ir acompañada de una planificación adecuada, una correcta ubicación de los contenedores y una frecuencia suficiente de limpieza y mantenimiento.

La formación reclama al Ayuntamiento que revise los puntos en los que se han registrado molestias, compruebe las quejas presentadas por los vecinos y valore posibles cambios de ubicación cuando los contenedores estén demasiado próximos a viviendas.

Mayor frecuencia de limpieza

Asimismo, Compromís propone incrementar la frecuencia de limpieza cuando sea necesario, reforzar el control para evitar usos inadecuados o acumulaciones de residuos y ofrecer una respuesta formal a las personas que han presentado reclamaciones.

Desde el grupo municipal subrayan que la recogida separada de materia orgánica forma parte de las políticas de gestión de residuos, aunque consideran necesario garantizar que su implantación no genere problemas de higiene o convivencia.

Compromís también ha pedido al gobierno municipal, presidido por el alcalde Javier Sicluna, que revise los protocolos de mantenimiento de este servicio y adopte las medidas necesarias para corregir las incidencias detectadas.