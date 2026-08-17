Un doble campeón de España en la III Gran Simultánea de Xàtiva

El pasado viernes 14 de agosto, a las 10:00 de la mañana y en el marco de la Fira de Xàtiva, el Reial de la Fira volvió a llenarse de tableros para acoger la III Gran Simultánea del Club Escacs Xàtiva: La Ruta dels Borja, organizada por el club setabense con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva. El evento se había anunciado con 40 plazas, pero la demanda desbordó todas las previsiones y la organización decidió ampliar hasta los 48 tableros, dando salida a la lista de espera. Esta tercera edición se convirtió así en la más numerosa hasta la fecha, superando los 40 participantes de las dos primeras ediciones. Los tableros reunieron a ajedrecistas de Xàtiva y de la comarca junto a jugadores llegados de Navarrés, Enguera, Alzira, Carcaixent, Castellón, València, Riba-roja de Túria, Ibi y Muro, e incluso desde Getafe (Madrid) y desde Italia, prueba del alcance creciente que va ganando la convocatoria.

Al otro lado de los 48 tableros esperaba el gran maestro Jaime Santos Latasa, vigente campeón de España de ajedrez rápido, título conquistado en Mengíbar en agosto de 2025, y campeón de Europa de la especialidad en 2022. Dos días después de la partida simultánea de Xàtiva Latasa ha ganado el campeonato de España de Blitz y ha hecho doblete al revalidar también el campeonato de España de rápidas. Campeón por partida doble

Nacido en San Sebastián y afincado en León, Gran Maestro desde 2018, ha alcanzado un máximo de 2680 puntos de ELO y el puesto 59 del ranking mundial. Llegaba además a Xàtiva en un momento dulce de forma: el pasado mes de julio conquistó el XXXIX Magistral Ciudad de León, su segundo título en la prestigiosa cita leonesa tras el logrado en 2023, imponiéndose en la final al vietnamita Lê Quang Liêm, defensor del título, por un contundente 3,5 a 0,5, después de superar en semifinales por 3 a 1 al prodigio argentino Faustino Oro. Y la mejor prueba de ese estado de forma llegó el mismo fin de semana de su paso por Xàtiva, de nuevo en Mengíbar (Jaén): el sábado 15 de agosto se proclamó campeón de España de ajedrez relámpago, estrenando su palmarés nacional en esta modalidad tras imponerse por desempate, como primer cabeza de serie y con 9 puntos de 11 posibles; y el domingo 16 revalidó el título de campeón de España de rápidas conquistado en 2025, redondeando un doblete histórico. Los 48 de Xàtiva pueden presumir, desde ya, de haberse medido al flamante doble campeón de España.

Participantes en la III Simultánea de Ajedrez de Xàtiva. / Levante-EMV

Visita institucional

Durante el transcurso de la simultánea, el evento recibió la visita institucional del Ayuntamiento de Xàtiva, encabezada por el concejal de Deportes, Vicent Lluch, y la concejala de Cultura Festiva, María Beltrán, que acompañaban a la comitiva de la Reina de la Fira de Xàtiva, Nadín Ferrando, junto a sus damas y acompañantes. Se les presentó la evolución de la Gran Simultánea desde su primera edición y se les explicó en qué consiste este formato de exhibición; además, intercambiaron impresiones con varios participantes y recorrieron la exposición «El ajedrez y la Ruta dels Borja», otro de los atractivos de la jornada. La simultánea contó asimismo con la visita de la diputada en el Congreso y secretaria general de Més-Compromís, Àgueda Micó, que quiso acompañar al club y a los participantes en esta tercera edición.

En su bienvenida, Vicent Lluch destacó que la afluencia había superado lo esperado y que la temperatura, en esta ocasión, acompañó al evento; un detalle nada menor si se recuerda que la pasada edición tuvo que retrasarse hasta las 19:00 horas por el episodio de calor extremo que sufría Xàtiva. A continuación, María Beltrán agradeció a los participantes su asistencia a la Fira de Xàtiva y subrayó el placer que supone para la ciudad contar con este evento, con el Club Escacs Xàtiva y con el campeón de España Jaime Santos. Por último, Nadín Ferrando dio también la bienvenida a la Fira y agradeció la implicación de todos los jugadores —«participar es lo importante»—, mostró su admiración por quienes se atrevían a medirse al campeón de España y emplazó a todos a la próxima edición, deseando que un acto así siga celebrándose muchos años más.

Desarrollo de la simultánea

Desde las 10 de la mañana, el Gran Maestro fue recorriendo sin descanso los 48 tableros en un ambiente festivo y deportivo. La última partida en concluir, pasadas las 13:40 horas, fue la que disputó Bernat Calatayud, del Carcaixent, que puso el punto final a más de tres horas y media de ajedrez. El marcador definitivo reflejó 45 victorias para Jaime Santos y tres tablas.

Las tablas de la jornada

Mención especial merecen las partidas de Sergi Soler, del Club Escacs Xàtiva: La Ruta dels Borja, Álex de la Torre, del Voltors, y Hugo Mompó, del Alzira, que lograron firmar tablas ante el Gran Maestro. La simultánea de Xàtiva se resiste así cada vez un poco más: al pleno de victorias de Ibarra en la primera edición le siguieron las 39 victorias y unas tablas de Yuffa en la segunda, y este año ya fueron tres los jugadores que puntuaron. En el caso de Soler, el medio punto sabe a premio a la constancia: fue uno de los últimos en resistir ante Ibarra en 2024 y su partida ante Yuffa figuró entre las destacadas de 2025; a la tercera llegó la recompensa. También repetía protagonismo De la Torre, que el año pasado aguantó hasta el final de la simultánea con opciones de puntuar.

La exposición «El ajedrez y la Ruta dels Borja»

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Como en las dos ediciones anteriores, la jornada se completó con la exposición histórica que da nombre al evento. La muestra arranca con la Ruta dels Borja, el itinerario por el casco histórico de Xàtiva que sigue las huellas de los dos papas y de otros miembros del linaje, con paradas como la iglesia de Sant Francesc, el carrer Montcada, la Colegiata o el Castell. Continúa con los retratos de los miembros más ilustres de la Casa de Borja, como Calixto III, Alejandro VI, Lucrecia, César o San Francisco de Borja, y desemboca en el nacimiento del ajedrez de la dama en la Valencia de finales del siglo XV: fue entonces cuando la nueva pieza, la más poderosa del tablero, transformó para siempre el juego antiguo, tal y como recoge el poema Scachs d'Amor, acta de nacimiento del ajedrez moderno, junto a la figura de Francesc Vicent, maestro ajedrecista de Lucrecia y César Borja, que codificó sus reglas. La muestra se cierra con una selección de pinturas que ilustran la expansión del ajedrez de la dama por distintas épocas y culturas.