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Emilio Llopis triunfa en la 37ª prueba ciclista de la Fira de Xàtiva

La Federación Valenciana de Ciclismo destaca la importancia de la prueba de Xàtiva como una de las citas más prestigiosas para la categoría sub-23

Xàtiva acoge la 37ª edición de su tradicional carrera ciclista de la Fira

Xàtiva acoge la 37ª edición de su tradicional carrera ciclista de la Fira

Agustí Perales Iborra

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

Más de 130 ciclistas han participado hoy en la 37ª de la carrera de la Fira de Xàtiva, una prueba más que asentada en el calendario del mundo de las dos ruedas que cada año congrega a muchos aficionados a este deporte. El ganador de este año ha sido Emilio Llopis, que entró junto a su compañero de equipo Xavi Mestre. Pablo García fue tercero este año. Llopis, nacido en el Genovés, participó en la inauguración de la edición 2026 de la Fira de Xàtiva a lomos de su bicicleta. Tras triunfar en la prueba ciclista, ha atendido a Levante-EMV: "La carrera ha ido muy bien, la verdad es que la habíamos preparado mucho. Conozco la zona, soy de un pueblo de al lado y es una cita que siempre me ha despertado mucha ilusión". "He entrado junto a mi compañero, es algo que hemos visto sobre la marcha. Los dos íbamos bien y teníamos a otro rival cerca y hemos apretado para hacer segundo y primero. No ha sido fácil, pero lo hemos podido hacer. Creo que he estado unas 3 horas y cuarenta minutos sobre la bici".

Consultado sobre la calor registrada, Llopis no la ve como obstáculo: "Yo soy de aquí, de la zona, para mí es un privilegio, la verdad, a diferencia de otros corredores".

Otras clasificaciones

Por otra lado de cosas, Xavi Mestre se llevó el maillot de color rojo como mejor escalador. El maillot azul de las metas volantes fue para Juan José Pérez y High Level fue el mejor equipo.

"Es una prueba clásica"

José Enrique Gutiérrez, presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, también ha atendido a este diario. Ha destacado que "este año tenemos aproximadamente a 130 corredores inscritos, no tengo en la cabeza la cifra del año pasado pero creo que son más. La prueba de Xàtiva es una de las legendarias en el ciclismo de la Comunitat Valenciana. Es una clásica de toda la vida, el trofeo de la Fira d'Agost de Xàtiva es una de las citas más prestigiosas, si no la más, en la categoría sub-23. Yo, por ejemplo, hace la gané hace 30 años y la verdad es que venir aquí siempre es un recuerdo muy bonito".

Consultado por los rasgos que definen a la cita celebrada en la capital de la Costera, el portavoz federativo ha expuesto que "Suele destacar por el calor que suele hacer aquí siempre en por estas fechas. Es una de las características de la prueba. El calor actual la hace más dura que si se hiciera, por ejemplo, en marzo o en abril. Es un factor que cambia por completo la dureza de la prueba. El recorrido también es exigente y muy atractivo. No es excesivamente duro, pero rompe la carrera ya de principio y puede dar lugar a muchas tácticas y posibles escapadas. Incluso, a la llegada de un grupo reducido también". "El ganador del año pasado ya corre en profesionales. Es algo que pasa con ciclistas que triunfan aquí", ha apostillado Gutiérrez.

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Por otra lado de cosas, Xavi Mestre se llevó el maillot de color rojo como mejor escalador. El maillot azul de las metas volantes fue para Juan José Pérez y High Level fue el mejor equipo.

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