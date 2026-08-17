Enguera Nos Une cuestiona el sistema de recogida puerta a puerta y el aumento de la tasa de residuos

Enguera Nos Une ha mostrado su oposición al sistema de recogida de residuos puerta a puerta que la Mancomunitat de la Costera-Canal tiene previsto implantar en Enguera y ha cuestionado tanto su modelo de gestión como el incremento de la tasa que deberán asumir los vecinos.

La formación sitúa la evolución de la tasa de residuos en 26 euros en 2024, 62 euros en 2025 y 88 euros en 2026, y advierte de que en 2027 podría superar los 100 euros con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de recogida.

Según la información trasladada por Enguera Nos Une, el puerta a puerta comenzará a funcionar el próximo 14 de octubre y el convenio suscrito para su implantación tendrá una duración de diez años.

La formación considera que existen alternativas al modelo previsto y apuesta por una mejora del actual sistema mediante la renovación de los contenedores y la implantación del contenedor marrón para los residuos orgánicos y el gris para el resto, como se ha hecho en Xàtiva.

Críticas a la gestión de los recibos

Enguera Nos Une también ha denunciado la aparición de errores en los recibos de la tasa de recogida y transporte de residuos tras la delegación de la gestión en la Mancomunidad La Costera-Canal.

La formación critica que los vecinos que acuden al Ayuntamiento para resolver estas incidencias sean derivados a la Mancomunidad y reclama que el consistorio asuma su responsabilidad ante un problema que afecta directamente a la ciudadanía. "El Ayuntamiento no puede desentenderse de un problema que afecta directamente a sus vecinos", sostiene la formación.

Coincidencia con el pago del IBI

El comunicado también pone el foco en el calendario de pagos. Enguera Nos Une señala que durante agosto coinciden el segundo plazo del COR correspondiente a los residuos y el primer plazo del IBI, lo que, a su juicio, supone un importante desembolso para muchas familias.

La formación reclama una gestión de los residuos "más eficaz", mayor información a los vecinos y soluciones ante las incidencias, al tiempo que mantiene su rechazo al modelo puerta a puerta.

Las cifras y valoraciones incluidas en esta información corresponden a los datos y declaraciones facilitados por Enguera Nos Une.