«La Gran» amplia la seua programació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent
L’espai es consolida com un punt de trobada alternatiu per a la ciutadania durant els Moros i Cristians amb gastronomia, música i activitats familiars
Si hi ha un espai que en només un any ha aconseguit fer-se un lloc propi dins de les Festes de Moros i Cristians, eixe és La Gran. El projecte impulsat per l’Ajuntament d’Ontinyent, en col·laboració amb la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia i el grup de restauració NAC, torna enguany al Museu del Tèxtil amb una segona edició que creix en dimensions, amplia la seua programació i aspira a consolidar-se com un dels grans punts de trobada de la Setmana Gran.
Després de la bona resposta obtinguda en la seua estrena, la iniciativa fa un pas més amb una programació que s’estendrà del 17 al 24 d’agost, en horari ininterromput d’11.00 a 1.00 hores, amb l’objectiu d’oferir una alternativa complementària als actes tradicionals dels Moros i Cristians. Música en directe, gastronomia, activitats familiars, ludoteca, exposicions i zones d’oci conviuran durant huit dies en un mateix recinte pensat tant per als festers com per als visitants que s’acosten a la ciutat.
La filosofia del projecte continua sent la mateixa que va marcar el seu naixement. En aquest sentit, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, va destacar durant la presentació que la primera edició va permetre comprovar la bona acollida d’un espai «on la gent poguera menjar, poguera beure, poguera gaudir de música en directe, poguera anar amb els seus fills i filles, poguera tindre també un tobogà gegant i activitats lúdiques». Per això, va apuntar que enguany s’ha optat per «continuar, millorar i ampliar allò que havia estat un èxit», amb «una oferta molt ampla i molt variada, amb tot tipus de música» i una proposta gastronòmica que considera també «essencial».
La inauguració tindrà lloc este dilluns, 17 d’agost, coincidint amb l’obertura de l’exposició dedicada a Democracia Studio, responsables del cartell anunciador de les Festes de Moros i Cristians de 2026. La mostra servirà també per convertir el Museu del Tèxtil en un espai de difusió cultural durant tota la setmana, afegint un nou atractiu a la visita dels milers de persones que passaran pel recinte.
Música en directe cada dia
Un dels grans atractius de La Gran tornarà a ser la música. A diferència d’altres espais de les festes, el Museu del Tèxtil oferirà actuacions pràcticament cada jornada, apostant per estils molt diferents amb la voluntat d’arribar a públics diversos.
La programació arrancarà amb Ay Trick, Asesinos de la Rumba i Borja Sax, mentre que durant els dies següents passaran per l’escenari artistes com Ivan Lane, Rubén Terol, Soulomonics, Baloo’s Band, Dani Nelo o la Xaranga El Dólar, que posarà el punt final a la iniciativa amb dues actuacions l’últim dia. Tampoc faltaran les sessions de DJ ni propostes orientades a animar les nits de festa, amb grups com Limbotheque, que actuarà la vespra de les Entrades.
Esta oferta musical pretén complementar la intensa agenda que durant eixos dies també es desenvolupa al parc de la Glorieta i als diferents espais festers, convertint el Museu del Tèxtil en una parada obligada tant durant el dia com a les nits de festa.
Un espai pensat també per a les famílies
La Gran tornarà a reservar un protagonisme especial per al públic familiar. Els més menuts disposaran d’un gran tobogan d’aigua instal·lat a la zona d’accés pel carrer Músic Úbeda, al qual enguany s’afegixen dos nous inflables aquàtics situats al pati superior del Museu del Tèxtil.
A això se suma una ludoteca oberta durant tots els dies de funcionament, equipada amb més de quinze jocs gegants de fusta dirigits tant a xiquets com a joves i famílies. L’objectiu és convertir el recinte en un espai on es puga passar bona part de la jornada sense renunciar a les activitats pròpies dels Moros i Cristians.
La gastronomia guanya protagonisme
En l’àmbit gastronòmic, el grup NAC tornarà a oferir una proposta especialment dissenyada per a La Gran. El responsable del grup de restauració, Héctor Francés, explica que enguany l’oferta s’ha dividit «en dues línies diferenciades». D’una banda, Barra Brava, concebuda per a consumicions ràpides amb aperitius i elaboracions de xicotet format pensades per a gaudir de manera informal. De l’altra, una zona de cuina en directe on es prepararan alguns dels plats més representatius del grup, com ara arrossos, fideuà o una selecció de productes preparats a la brasa, incloent marisc.
La intenció és que el Museu del Tèxtil no siga únicament un escenari d’actuacions, sinó també un espai gastronòmic capaç d’atraure públic al llarg de tota la jornada i prolongar l’activitat fins ben entrada la nit.
Un complement a la festa
Més que competir amb els actes tradicionals, La Gran naix amb la voluntat de completar-los. Les Entrades, les ambaixades, els actes religiosos o la música festera continuen sent el cor dels Moros i Cristians, però la iniciativa pretén oferir nous motius perquè la ciutadania i els visitants prolonguen la seua estada als carrers durant tota la setmana.
El president de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, destaca especialment el caràcter familiar i transversal de la proposta, amb «una oferta molt variada per a tota la família», i afirma que «feia molt de temps que Ontinyent estava demanant un punt o uns actes que foren per a festers i no festers».
La consolidació del Museu del Tèxtil com a nou centre neuràlgic de l’activitat festiva respon també a una manera diferent d’entendre la festa: més oberta, més transversal i pensada per a totes les edats. Després de l’èxit de la primera edició, els organitzadors confien que La Gran continue guanyant pes dins del calendari festiu i es convertisca en una cita fixa dels Moros i Cristians, capaç d’oferir un espai compartit tant per als festers com per a aquells que simplement volen viure l’ambient d’una de les celebracions més emblemàtiques del calendari valencià.
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