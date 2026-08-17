La mayor inversión festiva en 41 años: Ontinyent enciende sus 55 nuevos arcos para los Moros i Cristians

La Diputación de Valencia ha participado junto al Ayuntamiento de Ontinyent y la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia en el encendido de los 55 nuevos arcos ornamentales de las fiestas de Moros y Cristianos, celebrado el pasado viernes en la plaza de la Concepción. La institución provincial ha destinado 150.000 euros a una actuación que incorpora una nueva imagen a las calles de Ontinyent durante sus fiestas de Interés Turístico Internacional. El encendido se enmarca en el programa festivo de una celebración que este domingo ha vivido dos de sus primeros actos, el Esmorzar de la Llàgrima y el Pregón de Fiestas.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, ha destacado la dimensión de una actuación que, según ha señalado, representa un nuevo paso en el crecimiento de las fiestas de Ontinyent. “Estamos muy contentos de haber podido ayudar a que esto sea una realidad”, ha señalado Enguix. La vicepresidenta ha recordado que “desde que se hizo el castillo de fiestas, esta es la mayor inversión que ha tenido la ciudad de Ontinyent en lo que tiene que ver con sus fiestas de Moros y Cristianos”.

Enguix ha situado la actuación dentro de la apuesta de la institución provincial por reforzar las fiestas de Moros y Cristianos y ha subrayado la satisfacción de contribuir a su crecimiento. “Es un orgullo poder contribuir a que nuestras fiestas sean cada vez más grandes y tengan un mayor protagonismo”, ha afirmado la vicepresidenta, que ha puesto también en valor que los nuevos elementos no son una instalación efímera, sino una inversión que permanecerá vinculada a la celebración con el paso del tiempo.

Satisfacción de los festeros

El presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, ha destacado el carácter histórico de la actuación y ha situado la instalación de los nuevos arcos en perspectiva con la construcción del actual castillo de fiestas. “La verdad es que es un momento histórico porque desde hacía 40 años que no se inauguraba, 41 para ser más exactos, cuando se inauguró el castillo, que no se invertía en la decoración de la fiesta”, ha señalado. Calabuig ha añadido que se trata de un momento esperado después de años de trabajo y ha mostrado su satisfacción por “poder verlos todos juntos”.

Por su parte, la concejala de Fira i Festes, Àngels Muñoz, ha destacado el carácter propio de la nueva ornamentación y el trabajo conjunto desarrollado para hacer posible la actuación. “Es un paso más que era necesario hacer para Ontinyent”, ha señalado. Muñoz ha explicado que, tras la declaración de las fiestas como de Interés Turístico Internacional, “hemos trabajado codo con codo con la Societat de Festers y gracias a la Diputación hemos podido tener estos arcos, que son personalizados, son para nosotros”.

Los 55 nuevos arcos han sido diseñados específicamente para Ontinyent e incorporan elementos vinculados a la identidad de la ciudad, como su bandera y distintos motivos heráldicos de su escudo, entre ellos los grifos que lanzan agua. Los nuevos elementos ornamentales se distribuyen por diferentes puntos del recorrido festivo y contribuyen a reforzar la imagen propia de unas fiestas que cuentan con la declaración de Interés Turístico Internacional.

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Enguix recuerda que la institución provincial ha trabajado para equiparar el apoyo a estas celebraciones con el que reciben otras manifestaciones festivas de la provincia, con iniciativas como la línea de ayudas de 500 euros para las comparsas de Moros y Cristianos. En el caso de Ontinyent, la Diputación ya concedió el año pasado una ayuda de 100.000 euros con motivo de la declaración de las fiestas como Interés Turístico Internacional para los actos vinculados a su conmemoración.