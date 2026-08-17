Mompó llama a la unidad para lograr que la Fira de Xàtiva sea de Interés Turístico Internacional

La Fira d'Agost de Xàtiva ha sumado un nuevo respaldo institucional en su carrera hacia el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Durante su visita a la capital de la Costera, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha defendido este lunes la necesidad de trabajar de forma conjunta para alcanzar esta distinción.

«Debemos trabajar juntos para que la Fira de Xàtiva sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional», ha afirmado Mompó durante su recorrido por las calles que estos días concentran la actividad de la celebración.

Sus palabras llegan después de que el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, planteara recientemente la conveniencia de comenzar el camino para conseguir este reconocimiento, que supondría un nuevo salto en la proyección exterior de una Fira que actualmente está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Vicent Mompó sostiene un bastón en uno de los puestos tradicionales de la Fira. / Diputación de Valencia

El pronunciamiento del presidente provincial refuerza así una aspiración que empieza a situarse entre los retos de futuro de la Fira de Xàtiva y abre la puerta a la colaboración entre administraciones para avanzar hacia la máxima distinción turística.

Mompó reivindica la historia y el potencial de la Fira

Mompó ha visitado este lunes la Fira acompañado por Roger Cerdà, también diputado provincial, y por diferentes miembros de la corporación municipal. Además de participar en el disparo de salida del Trofeo Ciclista, el presidente de la diputación ha recorrido los puestos de productos artesanales que se exhiben durante estos días, y ha reivindicado el valor de las ferias tradicionales no solo desde el punto de vista festivo, sino también como escaparate económico y turístico de los municipios.

Mompó ha destacado que este tipo de acontecimientos permiten mostrar «la historia y las tradiciones de nuestros pueblos y ciudades», pero también su potencial comercial, que considera una parte relevante de la economía de las comarcas valencianas.

En este sentido, ha incidido en la capacidad de celebraciones como la de Xàtiva para proyectar estos valores tanto entre la población local como entre los visitantes procedentes de otras provincias y países, precisamente uno de los aspectos fundamentales para reforzar la dimensión internacional de la Fira.