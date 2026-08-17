Els Moros i Cristians d'Ontinyent amplien l’oferta festiva amb nous espais
La Setmana Gran suma música en directe, propostes culturals i activitats per a totes les edats sense perdre el protagonisme de les Entrades i els actes tradicionals
Ontinyent ja respira ambient de Moros i Cristians. Després de mesos de preparatius per part de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, les comparses, les bandes de música i els centenars de persones que fan possible una de les celebracions més emblemàtiques de la Comunitat Valenciana, la ciutat entra de ple en la setmana gran amb una programació que, fins al proper 24 d’agost, omplirà carrers i places d’actes festius, religiosos, culturals i musicals.
La programació d’enguany manté l’essència d’unes festes declarades d’Interés Turístic Internacional, però reforça també la voluntat d’obrir-les a tots els públics. El programa combina els actes més solemnes i tradicionals amb una àmplia oferta d’oci familiar, concerts, espectacles i activitats al Museu del Tèxtil i al parc de la Glorieta, convertits durant estos dies en dos dels grans punts de trobada de la ciutadania.
El tret d’eixida oficial va tindre lloc ahir amb la presentació dels càrrecs i el pregó de festes a la plaça Major, un dels moments que marquen simbòlicament l’inici de la celebració i que reunix festers, veïns i visitants.
Aquest dilluns, 17 d’agost, començarà la programació de La Gran, l’espai d’activitats impulsat al Museu del Tèxtil, que enguany oferirà actuacions musicals, espectacles i propostes pensades per ampliar l’oferta festiva durant tota la setmana. La inauguració comptarà amb l’actuació del grup Ay Trick al migdia i, ja de vesprada, serà el torn d’Asesinos de la Rumba, abans que la plaça Major aculla una nova edició del Concurs Infantil de Caps d’Esquadra.
La música continuarà sent protagonista dimarts, 18 d’agost, amb el concert de Divas Rebeldes al parc de la Glorieta, un sopar popular al carrer Music Vert, el tradicional ball i una nova sessió de la Gran Verbena, que convertirà este espai en un dels principals escenaris de les nits festeres.
La jornada de dimecres, 19 d’agost, servirà per donar protagonisme a les bandes de música amb el concert de la Banda Simfònica Tot per la Música a la plaça Major. Paral·lelament, les famílies tindran una cita amb l’espectacle infantil La veu de Disney, abans d’encarar els dies centrals de les festes.
Dies grans de les festes
L’arribada de dijous, 20 d’agost, marca un dels primers grans moments del calendari. L’Entrada de Bandes tornarà a reunir centenars de músics pels carrers del centre històric abans de la interpretació conjunta de la marxa mora Chimo, una de les imatges més representatives dels Moros i Cristians ontinyentins. Enguany, la direcció anirà a càrrec de Pilar Ferrero, en un reconeixement a la trajectòria d’una de les figures més destacades de la música festera.
La mateixa jornada continuarà amb l’actuació de Limboteque al Museu del Tèxtil, el Desfile d’Alardos i la música de S.O.S al parc de la Glorieta, en una nit que servirà d’avantsala a la Gran Entrada.
Divendres, 21 d’agost, arribarà una de les jornades més esperades. El matí estarà dedicat als més menuts amb l’Entrada Infantil, mentre que el Museu del Tèxtil acollirà una actuació del grup Soulomonics. Ja de vesprada, la ciutat viurà els actes que concentren una major expectació amb l’Entrada del Bàndol Cristià i, posteriorment, la del Bàndol Moro, autèntics aparadors de la creativitat, la música i l’espectacularitat que caracteritzen les comparses ontinyentines. Mentrestant, el parc Mestre Ferrero oferirà servei de restauració i una pantalla gegant per seguir en directe el desenvolupament de les desfilades, mentre que la nit conclourà amb l’actuació de l’Orquestra Mónaco.
El cap de setmana mantindrà el ritme frenètic de les celebracions. Dissabte, 22 d’agost, començarà amb la Diana i inclourà activitats aquàtiques al Museu del Tèxtil, el tradicional Contrabando a la plaça Major, el Baloo’s Band i, ja de vesprada, la processó de la Baixada del Crist, un dels actes de major càrrega emocional de les festes. La música tornarà a posar el punt final a la jornada amb l’espectacle de Fercho Energy The Full Show.
Diumenge, 23 d’agost, serà el torn de la Diana de Gala, noves activitats familiars, l’actuació del Dani Nelo Organ’s Trio i la Solemne Processó General, abans que es repetisca la processó de la Baixada del Crist i l’Orquestra Montecarlo tanque una altra intensa jornada festiva.
L’últim dia de les festes, dilluns 24 d’agost, estarà reservat per als actes que escenifiquen la culminació del cicle fester. Les tradicionals batalles d’arcabusseria, les ambaixades Mora i Cristiana i la participació de la xaranga El Dólar acomiadaran nou dies en què Ontinyent tornarà a convertir-se en un dels grans referents dels Moros i Cristians valencians.
D’aquesta manera, la ciutat tornarà a viure unes jornades en què la música, la convivència als carrers i la participació de milers de festers convertiran cada racó d’Ontinyent en un gran escenari festiu, reafirmant una tradició que continua sent un dels principals signes d’identitat del municipi.
- Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
- Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
- Las tormentas se ceban con el interior de la Comunitat Valenciana: ramblas crecidas tras 186,4 l/m² en Bejís y rachas de 100 km/h en Torás
- El Medusa Festival retrasa dos horas la apertura de su segunda jornada por la previsión de chubascos
- Sigue en directo las tormentas que están recorriendo la Comunidad Valenciana
- Una comunidad de vecinos de Tavernes de la Valldigna denuncia malos olores, ruidos y problemas de seguridad en un bajo comercial donde viven hasta cinco personas
- Una posible Dana pone en alerta las celebraciones del 15 de agosto en los pueblos del interior
- Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios