Ontinyent inaugura la segunda edición de “La Gran” consolidando el Museo del Textil como punto de encuentro de las Fiestas

El Ayuntamiento de Ontinyent ha inaugurado este lunes en el Museo del Textil de la Comunitat Valenciana la segunda edición de “La Gran”, la programación municipal que complementa los Moros y Cristianos con una amplia oferta de actividades lúdicas, culturales, musicales y gastronómicas. Después de la excelente acogida de su estreno el año pasado, la iniciativa vuelve a convertir el Museo del Textil en el principal espacio de encuentro durante la Semana Gran, ampliando una oferta que también incluye el parque de la Glorieta y al parque Mestre Ferrero como escenarios.

El acto inaugural ha servido también para abrir al público la exposición de Democracia Estudio, autores del cartel anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent 2026, una muestra que recorre una década de trayectoria profesional de Marta y Javier Tortosa y que incluye el proceso creativo de la imagen gráfica de las fiestas de este año. La exposición se podrá visitar al Museo del Textil hasta el próximo 27 de septiembre.

La inauguración ha contado con la participación de la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz; el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; el presidente de la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de la Agonía, Ricardo Calabuig; y los responsables de Democracia Estudio.El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, recordaba unas palabras del pregonero Ramon Esteve para señalar que “la grandeza de nuestras fiestas es que nos unen, nos igualan y nos hacen compartir aquello que tenemos en común”, invitando la ciudadanía y las persones visitantes “a disfrutar de toda la programación que el Ayuntamiento ha preparado porque esta Semana Grande vuelvo a ser inolvidable”.

Àngels Muñoz destacaba que “La Gran” continúa evolucionando con el objetivo “que durante nuestras fiestas haya un lugar donde encontrarnos. Un espacio pensado para los festeros y festeras, pero también para quienes nos visita, para las familias, para los más pequeños, para los jóvenes y para todas las personas que quieran compartir un rato, escuchar música en directo, comer, jugar o simplemente disfrutar del ambiente”. La regidora explicaba que el objetivo es “hacer que las fiestas sean también un espacio compartido para toda la ciudad, porque hay mucha vida entre acto y acto y queremos llenar esos momentos de contenido”.

La programación de “La Gran” incluye actuaciones musicales en el Museo del Textil, con conciertos acústicos, rumba, DJ, charangas y grupos de diferentes estilos; una ludoteca con juegos gigantes; una completa oferta gastronómica; así como los dos toboganes de agua y juegos acuáticos previstos para el fin de semana. Paralelamente, la Glorieta mantiene su programación musical nocturna y familiar, mientras que el parque Mestre Ferrero volverá a acoger el viernes de la Entrada el espacio gastronómico con pantalla gigante para seguir en directo el principal acto de las fiestas.

El presidente de la Sociedad de Festeros, Ricardo Calabuig, recordaba que “el año pasado presentábamos este espacio como una ilusión y un proyecto; este año presentamos una realidad consolidada”. Calabuig incidía que “las Fiestas de Moros y Cristianos son mucho más que los actos oficiales; también son todo aquello que pasa entre acto y acto, y La Grande es precisamente ese espacio de convivencia que complementa y enriquece la fiesta”. En cuanto a la exposición, Marta Tortosa mostraba su satisfacción para poder presentarla “en un momento tan especial y en una ciudad con la cual mantenemos un vínculo emocional muy fuerte”, mientras que Javier Tortosa explicaba que la muestra permite descubrir “diez años de trabajo, experiencias y el valor del diseño como herramienta de transformación y de comunicación”, incluyendo el proceso de creación del cartel de las fiestas de este año.

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Después de la inauguración institucional y de la visita guiada a la exposición, la jornada continuaba con la primera actuación musical de la programación de “La Gran”, a cargo del grupo Ay Trick, que abrían una hoja de ruta musical continuada en la tarde de lunes por Asesinos de la Rumba y Borja Sax, y martes a mediodía a partir de las 13:00 horas por Ivan Lane en formato acústico.