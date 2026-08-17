La Glorieta reforça el seu paper com a gran escenari musical de les festes d’Ontinyent
La cantant Gisela i una Nit Gran de rècord protagonitzen un programa pensat per arribar a públics de totes les edats
El parc de la Glorieta tornarà a convertir-se en un dels principals punts de trobada de les Festes de Moros i Cristians amb una programació musical que, un any més, busca complementar els grans actes festers amb una oferta oberta a tots els públics.
Durant sis dies consecutius, l’espai acollirà concerts, orquestres, espectacles familiars i sessions de música en directe que consolidaran este enclavament com un dels grans escenaris de la Setmana Gran.
La proposta impulsada per l’ajuntament manté l’aposta per combinar actuacions dirigides a públics molt diversos, des de les famílies fins als més joves o les persones majors, amb l’objectiu que qualsevol visitant trobe una cita atractiva al llarg de les festes. Entre les novetats destaca la presència de Gisela, coneguda popularment com la veu de Disney, així com la incorporació d’una gran discomòbil i una nova edició de la Nit Gran, que enguany arriba amb xifres rècord de participació.
D’aquesta manera, el parc de la Glorieta intentarà «atraure tot tipus de públic» perquè «totes les persones i, per suposat, també les persones majors tinguen almenys un dia en el qual puguen gaudir al màxim», afirma l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez.
Un programa per a tots els públics
La programació arrancarà este dimarts, 18 d’agost, coincidint amb el tradicional dimarts de la Verbena, una jornada que tornarà a reunir centenars de persones al parc de la Glorieta. La Nit Gran s’ha consolidat com una de les cites socials més destacades de les festes i enguany ho farà amb més de 1.300 persones, 450 de les quals están inscrites al sopar popular, la xifra més elevada des de la seua posada en marxa.
Abans del sopar, el públic podrà gaudir de l’espectacle ‘Divas Rebeldes, de l’òpera al pop’, una proposta musical protagonitzada per tres veus i banda en directe que recorrerà alguns dels grans èxits de diferents estils musicals. Després del sopar, la vetlada continuarà amb l’animació de Lorena i Esteban, encarregats de mantindre l’ambient festiu fins ben entrada la nit. Com a gran novetat, una discomòbil prendrà el relleu a partir de la una de la matinada amb una proposta especialment orientada al públic més jove, ampliant així l’activitat nocturna en un dels dies més participatius de la Setmana Gran.
L’endemà, dimecres 19 d’agost, el protagonisme passarà al públic familiar amb una de les actuacions més esperades de la programació municipal. Gisela, una de les veus més reconegudes de l’univers Disney en castellà, oferirà un espectacle basat en les bandes sonores d’algunes de les pel·lícules més populars de la factoria nord-americana. Es tracta d’una proposta especialment pensada perquè grans i menuts compartisquen una vesprada de música en directe en un ambient familiar, reforçant l’aposta de la Glorieta per una oferta que va més enllà dels concerts convencionals.
La música continuarà el dijous, 20 d’agost, coincidint amb la jornada de l’Alardo i l’Entrada de Bandes, amb una sessió de la discomòbil S.O.S. que convertirà la Glorieta en un dels principals punts de reunió una vegada finalitzats els actes oficials.
L’ambient festiu es mantindrà el divendres, 21 d’agost, coincidint amb la nit de l’Entrada Mora, amb l’actuació de l’Orquestra Mónaco, una de les formacions habituals de les grans cites populars d’estiu. La programació continuarà el dissabte, 22 d’agost, amb Fercho Energy Full Show, una proposta de gran format especialment orientada al públic més jove, mentre que el diumenge, 23 d’agost, serà l’Orquestra Montecarlo l’encarregada de posar el punt final a sis dies consecutius d’activitat musical.
Un espai de convivència
La Glorieta s’ha convertit en els últims anys en molt més que un escenari de concerts. La seua ubicació, molt pròxima als principals espais festers, facilita que tant festers com visitants puguen allargar la jornada una vegada finalitzats els actes oficials, convertint el parc en un dels principals punts de convivència durant la Setmana Gran.
La programació musical es completarà, a més, amb diferents serveis destinats a millorar l’experiència dels visitants. Durant el dia de les Entrades, el Parc Mestre Ferrero tornarà a disposar d’una pantalla gegant per seguir en directe les desfilades, així com una zona de restauració que permetrà sopar o descansar sense perdre detall del desenvolupament dels actes. Igualment, l’ajuntament reforçarà els serveis públics amb la instal·lació de lavabos al carrer Músic Vert, al mateix Parc Mestre Ferrero i en diferents punts del recorregut fester, amb l’objectiu de facilitar la participació de les milers de persones que durant estos dies ompliran els carrers.
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